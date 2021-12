Em Belém, unidade móvel de vacinação chega ao bairro do Tapanã nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (03), a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) continua com o serviço da Unidade Móvel de Vacinação contra Covid-19, que percorre bairros e distritos da capital. Dessa vez, a imunização será no bairro do Tapanã.

A unidade móvel vai ficar estacionada das 7h às 13h, em frente ao Hospital Municipal Veterinário Dr. Vahia, localizado na Estrada do Tapanã, 281.

São disponibilizadas as três doses da vacina anticovid-19. Para se imunizar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém, além do cartão de vacinação.

Vacinação nas Unidades Básicas de Saúde e outros pontos

De segunda a sexta (exceção dos feriados), das 9h às 17h, Belém também segue com aplicando as três doses da vacina contra a covid-19 em 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 21 Unidades de Estratégia da Saúde da Família (USF).

As aplicações também estão disponíveis, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), noCentro Universitário Fibra e no Hospital Naval de Belém.

Além disso, a população queainda não foi vacinada pode procurar pelas doses no horário das 10h às 20h, no Shopping Bosque Grão-Pará (acessos D e G) e no Shopping Boulevard. Mais detalhes estão disponíveis no site Belém Vacinada.