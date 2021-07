Em Ananindeua, cadela espera em porta de UPA por tutor que morreu há mais de um ano

Uma cadela está há mais de um ano na porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí, em Ananindeua, à espera de seu tutor que faleceu. Chamada carinhosamente de Rita pelos funcionários, ela chegou com um homem que procurava atendimento, no entanto, ele acabou falecendo na unidade. Desde então, ela continua o esperando voltar.

Aguardando em uma área em frente a UPA, achando que o tutor vai sair em algum momento, a cadela chama atenção de todos que passam pelo local. Algumas pessoas já tentaram tirá-la da porta, mas ela sempre volta. Com a raça indefinida, ela acabou sendo acolhida pelos funcionários que a alimentam todos os dias.

“A gente fica muito triste por ela, vemos o quanto ela sente essa ausência e fica esperançosa dele sair pela mesma porta que entrou. Vamos cuidando dela até quando pudermos”, disse Nerilene Braga, diretora geral.

Rita na porta da UPA do Icuí (Divulgação)

Rita estava prenha e acabou tendo os filhotinhos na entrada da UPA. Alguns dos cãezinhos acabaram sendo levados por pacientes. Outros, estão sendo cuidados por quem frequenta o local.