Em alusão ao Dia da Mulher, ação gratuita oferece atendimentos de saúde e cidadania em Belém

Uma grande ação voltada à saúde e cidadania da mulher reuniu, na manhã deste domingo (9), centenas de participantes no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. O evento, que integra o programa "Belém por Elas", ofereceu gratuitamente atendimentos médicos, vacinação, emissão de documentos e práticas de bem-estar, proporcionando um dia de cuidados e informação para o público feminino em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ação foi promovida pelas secretarias municipais da Mulher (Semu) e de Saúde (Sesma) em parceria com o governo do estado.

Entre os serviços disponíveis estavam consultas com clínico geral, cardiologista, ginecologista e mastologista, além de exames preventivos. Para quem buscava relaxamento e equilíbrio, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como massagens e ventosaterapia, foram disponibilizadas. A vacinação contra doenças como Influenza (gripe), febre amarela, Tríplice Viral e HPV também esteve entre as opções.

Layla Santos tomou vacinas na ação (Igor Mota / O Liberal)

A pedagoga Layla Santos, de 25 anos, aproveitou a oportunidade para atualizar sua carteira de vacinação. "É muito importante estar se prevenindo contra as doenças, principalmente no ano de COP30. Nós vamos receber pessoas de todos os lugares, então é essencial se proteger", afirmou Layla, que tomou as vacinas contra febre amarela e Tríplice Viral.

Iracema Carvalho aproveitou para receber atendimento médico (Igor Mota / O Liberal)

A aposentada Iracema Santos Carvalho, de 69 anos, destacou a facilidade de acesso aos serviços. "Foi uma coisa muito rápida e gratuita, né? No hospital, às vezes, a gente espera meses por uma consulta", relatou, após passar por atendimentos com cardiologista e mastologista.

Janete Carvalho recebeu massagem e aproveitou os serviços médicos (Igor Mota / O Liberal)

Além das consultas médicas, as participantes também puderam cuidar da alimentação e do bem-estar. Janete Carvalho, autônoma de 49 anos, aproveitou a ação para realizar consultas com mastologista e nutricionista e ainda garantiu uma sessão de massagem. "A ação foi nota 10, muito boa, e deveria acontecer todos os anos", disse.

Coordenadora da Atenção Especializada e Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, Daniela Oliveira ressaltou que algumas especialidades, como mastologia, têm maior demanda e desafios no atendimento. "Nós temos poucos mastologistas, então a fila de espera acaba sendo longa. Aqui, as mulheres já saem com o encaminhamento garantido para as consultas", explicou.

Daniela Oliveira, coordenadora da Atenção Especializada e Hospitalar da Sesma (Igor Mota / O Liberal)

Além dos atendimentos de saúde, a ação também garantiu serviços de cidadania. "A gente trouxe a emissão de RG pra cá hoje, e as entregas vão ser no dia 15 de março, junto com as consultas agendadas hoje pela Sespa [Secretaria de Estado da Saúde do Pará], na UEPA", explicou Rafaela Segadilha, secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos.

A programação, que começou com a chegada da Corrida "Mulheres em Movimento" à orla da UFPA, também contou com aulas de alongamento e de fit dance para as corredoras. O evento marcou o início das ações do "Belém por Elas", que seguirá com atividades voltadas ao público feminino ao longo do mês de março. "A gente veio dar o apoio com algumas ações em saúde para que o evento pudesse ser mais completo", afirmou Romulo Nina, secretário municipal de Saúde.