Economista Pedro Ribeiro Anaisse é o novo secretário municipal de Saúde de Belém

O economista Pedro Ribeiro Anaisse assumiu, nesta segunda-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Ele substitui o médico Maurício Bezerra, que esteve à frente da pasta nos dois primeiros anos da gestão do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. E já iniciou os trabalhos à frente da Sesma.

O decreto n° 105.882/2023, que trata da nomeação do novo gestor, foi publicado na edição do Diário Oficial Município (DOM) desta segunda-feira (2). O novo titular da Sesma já exerceu o cargo de secretário municipal de Saúde de Belém; de presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belém. E, também, integrou o Conselho Administrativo do Instituto de Assistência e Previdência do Município de Belém (Ipamb), todos durante as gestões anteriores do prefeito Edmilson Rodrigues.

Nos últimos anos, Pedro Anaisse esteve atuando em diversas organizações sociais na área da saúde. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Pará, no ano de 1990, e possui MBA em Gestão Hospitalar.

Também já foi diretor do Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, sudeste do Pará, de 2006 a 2010 e de 2014 a 2021; e diretor-geral do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, região metropolitana de Belém, de 2010 a 2012.