Eclipse solar de sábado (30) não será visto do Pará; astrólogo explica a influência nas pessoas

Os eclipses solares ou lunares despertam interesse tanto na comunidade científica, por meio da astronomia, quanto na comunidade esotérica, por meio das doutrinas, à exemplo da astrologia. Neste sábado (30) acontece o primeiro de quatro eclipses de 2022. Este eclipse solar parcial não poderá ser visto do Pará e será pouco visível no Brasil. No entanto, para quem acredita nas explicações astrológicas, poderá ser sentido e este pode ser um momento de reflexão e planejamento.

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará (UFPA), Luís Crispino, é responsável pelo Núcleo de Astronomia (Nastro-UFPA) e explica o que é um eclipse e os tipos de apresentação destes. Segundo ele, os eclipses podem ser do Sol - eclipse solar - ou da Lua - eclipse lunar - , podendo ser totais, parciais ou anulares, este último, somente para o solar. "Os eclipses do Sol ocorrem quando há um alinhamento perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol. Ou seja, ocorrem quando a posição aparente da Lua se sobrepõe à posição aparente do Sol no céu. Podem ser totais, parciais ou anulares. O deste sábado (30) é um eclipse parcial, como o próprio nome sugere, o Sol fica apenas parcialmente encoberto pela Lua. No entanto, um eclipse do Sol é visível apenas em uma porção do planeta Terra", afirmou.

Ainda sobre o eclipse solar parcial, o pesquisador diz que não poderá ser visto da Amazônia e uma parte muito pequena do Brasil conseguirá observá-lo. No entanto, o próximo eclipse será Lunar completo e amplamente visto. O núcleo está organizando um evento para observação.

"O eclipse total da Lua, que ocorrerá na noite do dia 15 para o dia 16 de maio, será completamente visível em todo o Brasil. Nós do Nastro estamos organizando uma observação deste eclipse total da Lua. Vamos promover observações com telescópios em um local público (ainda a definir, provavelmente no Forte do Presépio), e nossa expectativa é a melhor possível", explicou o professor. O eclipse da Lua ocorre quando a Terra alinha-se perfeitamente entre o Sol e a Lua, sendo a sombra da Terra sobre a Lua a razão do eclipse", destacou.

As energias do eclipse solar

Fernando Queiroz, psicólogo, astrólogo e terapeuta holístico há mais de 30 anos explica a importância do fenômeno que, diferente da antiguidade quando era visto com temor, percebe-se na atualidade a lógica, com base na ciência. Para a astrologia, o eclipse solar parcial estará no signo de Touro e afetará áreas importantes da vida pessoal e profissional, de quem tem este signo no mapa astral.

"O eclipse de sábado cairá sobre o signo de touro, que influencia, entre outros aspectos, a questão da beleza, da estética, da boa forma e, também, principalmente da vida financeira: como lido com meu dinheiro, como o ganho, como o aplico, enfim, como está e como ficará minha vida financeira, minhas posses e bens. As influências do eclipse serão mais sentidas nos mapas astrais individuais. Alguns signos serão mais afetados que outros. Touro é um signo de terra, fixo e voltado para as questões objetivas. Segurança material é uma das suas palavras-chaves", ressaltou.

Àquelas pessoas que possuem Lua, Sol, ascendente ou outros planetas (Vênus e Mercúrio) em Touro sentirão sua influência de forma mais intensa, afirma o astrólogo. Outros signos como Virgem e Capricórnio também serão beneficiados pelo eclipse, diz Fernando. "Peixes, câncer e escorpião, vão sentir de forma menos intensa. A influência sobre os signos que não citei só pode ser definida por uma análise individual. É um momento de reflexão, análise e 'uma parada na loucura da rotina'. Momento de projetar novos desejos e objetivos", observou.

"Não posso esquecer se citar que os signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, vêm atravessando um período bastante difícil desde que Saturno começou seu caminhar pelo signo de Aquário no início de 2020. Mesmo com o eclipse, os signos citados, principalmente para as pessoas que nasceram nos últimos dias deles, continuaram 'sofrendo' os efeitos deste trânsito de Saturno de forma intensa. Além disso, Urano transitando no signo de Touro também tem trazidos imensas mudanças nos signos citados", complementou.

O terapeuta relembra que, independente dos signos beneficiados pelo eclipse, é um momento para o ser humano fazer uma avaliação, centrada na pessoa e no mundo. "Não só individual sobre suas vidas, mas refletir sobre o que estamos fazendo com o planeta; o que pretendemos poluindo o ar e os oceanos; devastando as florestas; matando de fome ou na guerra outros seres humanos. O eclipse é um momento de olharmos para o céu, mesmo que não seja visível e agradecer aos deuses todas as bênçãos, chances e oportunidades dadas ao ser humano para sermos melhores e mais empáticos", finalizou.

Próximos eclipses:

- 16 de maio: Eclipse Lunar Total – Lua aos 25°18’ do signo de Escorpião

Visível no Brasil. Com o Sol no signo de Touro. Eclipse que evocará sabedoria, deixando temas educacionais e filosóficos em destaque, além de remeter ao psiquismo e à sexualidade.

- 25 de outubro: Eclipse Solar Parcial – Sol e Lua aos 2°00’ do signo de Escorpião

Com Sol e Lua unidos, no signo de Escorpião, a Lua Nova acontecerá com a Lua encobrindo parcialmente o Sol. Esse eclipse evoca a profunda renovação, cura pelo prazer e pela beleza, levando atenção aos temas psíquicos e mágicos.

- 8 de novembro: Eclipse Lunar Total – Lua aos 16°00’ do signo de Touro

Em conjunção com o planeta Urano, a Lua Cheia, em Touro, Sol estará no signo de Escorpião, em conjunção com os planetas Vênus e Mercúrio, também em Escorpião. Eclipse que ajudará a vencer medos inconscientes, promovendo viradas repentinas de situação e a emergência de novas soluções para antigos problemas, especialmente no campo econômico. (Fonte: Virginia Gaia, Astróloga, taróloga, psicanalista e terapeuta holística).