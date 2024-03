Domingo de Ramos terá programação nas 104 paróquias de Belém; confira

Cristãos de Belém se preparam para celebrar a Semana Santa, que tem início em 24 de março, com o Domingo de Ramos. Na Arquidiocese de Belém haverá a bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa nas 104 paróquias, presidida pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada uma.

Na Catedral Metropolitana, conhecida também como Igreja da Sé, a programação começa às 8h30, com bênção dos Ramos e procissão, saindo da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana, onde será presidida a Santa Missa pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Além das programação nas paróquias, haverá missas na área missionária São João Bosco, no bairro da Sacramenta, às 7h30; na comunidade Santo Expedito – Acampamento, em Ananindeua, às 18h30, e na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Ilha do Maracujá, em Acará, no nordeste paraense, às 8h. As duas primeiras citadas serão presididas pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém Dom Antônio de Assis Ribeiro e a última pelo Dom Paulo Andreolli.

Entenda o significado do Domingo de Ramos

A Semana Santa inicia no Domingo de Ramos, em memória à entrada de Jesus em Jerusalém para sofrer a Paixão, montado em um jumentinho – o símbolo da humildade – e aclamado pelo povo simples, que o acolhia com seus ramos de oliveiras e palmeiras como “Aquele que vem em nome do Senhor”. Os ramos significam o reconhecimento de Jesus como o Messias de Israel, prometido por Deus, e que o povo está disposto a segui-lo.

Coleta da solidariedade da campanha da fraternidade 2024

Também no Domingo de Ramos é realizada a Coleta Nacional da Solidariedade, ação da Igreja Católica do Brasil, em virtude do encerramento da Campanha da Fraternidade (CF) 2024, que tem como tema “Fraternidade e Amizade Social”; e o lema: “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23, 8).

Como gesto concreto, os recursos arrecadados na coleta são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha. Do total da arrecadação, 60% ficarão para ações de caridades da Arquidiocese, que este ano será destinado para a Pastoral do Surdo, com mais de 20 anos de existência e atuação na Igreja Católica em Belém. Já os 40% serão para o Fundo Nacional da Solidariedade, para uso de campanhas sociais no Brasil, conforme direcionamento da Coordenação de Campanhas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Programação da Missa de Ramos nas Paróquias na Região Metropolitana de Belém

Catedral Metropolitana de Belém

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h30 e Missa às 11h e 19h

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 10h e Missa e benção dos Ramos às 6h30, 8h, 12h, 16h,18h e 20h

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Santuário Santa Rita de Cássia

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa e às 17h30 e às 19h30

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 11h e 19h

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Santuário Nossa Senhora do Ó

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 6h30 e Missa às 17h e 18h30

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Santuário São Judas Tadeu

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Paróquia Sant’Ana

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 6h45 Capela Dom Bosco e 8h30 Igreja Matriz

Paróquia Divina Misericórdia

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Paróquia Arcanjo São Miguel

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às19h

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Águas Linda

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 9h e Missa às 19h

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Júlia Seffer

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia São Francisco de Assis – Tapanã

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 18h30

Paróquia Santa Luzia – Jurunas

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h e Missa às 18h30

Paróquia Nossa Senhora do Livramento

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Paróquia São Raimundo Nonato

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h

Paróquia São Francisco – Icoaraci

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia São Francisco de Assis – Murinin

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 18h30

Paróquia São Francisco Xavier

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h

Paróquia Transfiguração do Senhor

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h30

Paróquia Ascensão do Senhor

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 17h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia Santo André

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19

Paróquia Santa Rosa de Lima

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 8h

Paróquia Santíssimo Redentor

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 18h

Paróquia Santa Maria de Belém

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30

Paróquia São Geraldo Magela

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 11h e 18h

Paróquia São Arcanjo Miguel

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30

Área Missionária Nossa Senhora Maria Mãe da Igreja

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 19h

Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h

Paróquia Santíssima Trindade

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h30 e Missa às 11h30 e 18h

Paróquia São José – Doca

Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa às 7h e Missa às 11h 17h e 19h

