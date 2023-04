Missa promovida pelo Grupo Liberal celebra Domingo de Ramos

O Grupo Liberal promoveu neste domingo (2), para sua comunidade ao entorno, uma missa de “Domingo de Ramos”. A data é celebrada no domingo anterior à Páscoa. Nesse dia, inicia-se a Semana Santa. A celebração lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dia em que ele foi recebido como o Filho de Deus. A missa foi ministrada pelo padre Cláudio Pighin.

Após os ritos iniciais, a saudação e os hinos de louvores, o público participou com as leituras do dia. Durante a Homilia, padre Cláudio falou sobre um Deus que ama incondicionalmente e sobre um novo tempo em que podemos sempre buscar nossa evolução.

O padre destacou a importância de contemplarmos o Deus que buscar salvar a todos, pois ninguém é excluído dos projetos de Deus. Ele também lembrou a necessidade de vivermos a Páscoa. “A nossa vitória está garantida, a nossa vida para sempre está garantida”, afirmou.

Ainda segundo o padre, a Semana Santa é o centro da fé. “Hoje contemplamos a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. É o início de um novo tempo. É quando Deus mostra que esse amor abrange todo mundo, até os pagãos”. Entre os participantes da missa estavam o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, sua esposa, Valéria Maiorana, a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana e a diretora comercial do Grupo e artista plástica Rose Maiorana.

Rose falou sobre a emoção de estar presente em um momento como esse. “É emocionante estar aqui, eu chorei, pensei muito nos meus pais. E isso só me motiva a ajudar ainda mais novos projetos sociais”, destacou.

A dona de casa Maria de Fátima, uma frequentadora assídua das missas de domingo do Grupo Liberal reforçou a importância do momento. “É incrível poder tirar um tempinho do dia para reconhecer e valorizar o amor de Deus por nós, é através desse amor que podemos formar um mundo melhor, mais amoroso e sensível”, enfatizou.

As missas de O Liberal é um projeto de grande importância à empresa, pois é um momento de unir não só os funcionários, mas também a comunidade. A intenção é reforçar e lembrar da importância de Deus na vida de todos.