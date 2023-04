Dom Antônio Assis, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, celebra Missa de Páscoa na Sacramenta

Na manhã deste domingo (9), o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, presidiu a Missa de Páscoa na Capela Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Sacramenta. A igreja faz parte dos seis templos da Área Missionária São João Bosco. A Páscoa é uma tradicional comemoração realizada nas religiões cristãs que relembram a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebram sua ressurreição.

A missa iniciou às 8h30, e acolheu cerca de 30 fiéis, em sua maioria idosos e moradores do bairro. Antes do ato litúrgico, membros da Capela Nossa Senhora do Rosário prepararam um café da manhã que foi distribuído ao final da liturgia, não só àqueles que participaram da celebração da eucaristia, como também às pessoas em situação de vulnerabilidade social que compareceram para alimentar-se.

Durante a missa de Páscoa, dom Antônio de Assis Ribeiro comentou que a escolha por um local de culto na Sacramenta atende à necessidade dos bairros localizados na periferia de Belém, que precisam de atenção e apoio da Arquidiocese de Belém, assim como de todo povo católico. Por conta disso, ao longo da semana, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém fez questão de comparecer nas capelas que compõem a Área Missionária São João Bosco dos primeiros atos da Semana Santa.

“Não dá pra ficar o tempo todo na Catedral e Basílica, não é verdade? Então, tem que descer a periferia para dar atenção para aqueles que nem sempre recebem atenção da presença do bispo. Então, nós estamos aqui como bispo, como igreja, para dizer que nós estamos aqui com vocês. Três comunidades foram recém criadas no ano passado, todas elas estão caminhando bem, são comunidades que ainda não tem estruturas próprias, mas estamos lutando, vamos continuar nesse ritmo de alegria, de entusiasmo e de ação missionária para ver cada vez crescer. No próximo ano, esperamos já ver a nossa estrutura, a paróquia São João Bosco aqui nesta área”, afirmou o bispo.

Moradores da passagem Santana, na Sacramenta, Maria Soledade, 90 anos, e Carlos Fonseca, 56 anos, mãe e filho respectivamente, compareceram à missa. A matriarca comentou que celebrar a Páscoa na casa de Deus é celebrar o amor e a solidariedade. Enquanto Carlos destacou que é preciso buscar proteção espiritual, sobretudo, em tempos de violência. “Pedimos proteção devido a tanta violência e tentamos nos unir em prol de combater essa situação”, desabafou.

A glorificação que começa no Domingo de Páscoa finaliza a Semana Santa, período no qual são relembrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O início da Semana Santa acontece no Domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém. Durante essa semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a Última Ceia, que aconteceu durante a Quinta-Feira Santa.