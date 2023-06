Dom Alberto Taveira dá benção durante assinatura de ordem de serviço de restauração da Basílica

No final da missa em ação de graças, na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, na noite desta segunda-feira (5), por volta de 19h, foi feita a cerimônia de assinatura da ordem de serviço da execução das obras Conservação e Restauração da Basílica de Nazaré e Requalificação da Cripta da Basílica Santuário. O Arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira participou do ato e fez a consagração da benção.

O Projeto de restauração e conservação da Basílica Santuário é uma realização do Ministério da Cultura, do Instituto Cultural Vale e das obras sociais da Paróquia de Nazaré. O projeto foi contemplado por meio da lei de incentivo à cultura do Governo Federal, que ordena a ordem de serviço para a execução das obras.

A ordem de serviço foi assinada por Antonio Fernando Wanderley Moreira , representante da empresa Link da Amazônia, responsável pela obra, o presidente das obras sociais da Paróquia de Nazaré, Padre Francisco Cavalcante Júnior e o arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira. Ao final da assinatura, o arcebispo deu a benção e agradeceu por participar desse momento histórico da paróquia.

VEJA MAIS

"Esse é um momento de grande significado para todos nós, que amamos esse patrimônio que é da Arquidiocese de Belém, mas que também é patrimônio da nossa história, da nossa vida cristã e da igreja católica na Amazônia. Nós desejamos que caminhe tudo bem com a graça de Deus e com a proteção de Nossa Senhora de Nazaré", declarou o arcebispo.

A proposta de intervenção busca integrar com medidas de conservação, inclusive as preventivas, os materiais que sofreram desgaste natural e de uso ao longo do tempo. Além da restauração do santuário, o projeto prevê a realização de ações de educação patrimonial para alunos do ensino médio da rede pública, a confecção de um livro sobre as obras de restauro e um documentário sobre o processo de intervenção da obra.

O projeto após revisão, teve sua planilha autorizada para captação no valor de 10.547.662,92 (dez milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). O projeto já está com o valor totalmente captado e conta com patrocínio exclusivo do Instituto Cultural Vale por meio da lei de incentivo Rouanet. A previsão de execução e término da obra é de até 20 meses.

Execução das obras

A Construtora Link da Amazônia, após concorrer com mais duas empresas para a cotação do serviço, foi a contemplada para realizar a execução das obras da Basílica Santuário. A empresa foi fundada em em 12 de dezembro de 1984 e criada com a finalidade de executar obras de engenharia no território da Amazônia Legal. Com quase 40 anos de existência, já realizou obras de engenharia em quase todos os estados da região amazônica de várias tipologias.

A empresa é especializada no campo da restauração e requalificação do patrimônio histórico, iniciando em 1996 com a Igreja São João Batista, mas também já fez restauros na Igreja de Santo Alexandre, Igreja do Rosário da Campina, Igreja da Paróquia Santíssima Trindade, o Palacete Bolonha, o Instituto Histórico Geográfico, o Teatro Waldemar Henrique , o Chalé Tavares Cardoso, São José Liberto, Capela da Ordem Terceira, o Museu da Universidade Federal do Pará, Memorial dos Povos e entre outras obras.