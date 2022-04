Basílica Santuário celebra aniversário com programação especial

A Basílica Santuário, em Belém, comemora a partir de domingo (1º), o 16º aniversário de elevação da Basílica de Nazaré, a Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, da Arquidiocese de Belém. A programação ocorrerá durante todo o mês de maio, conhecido como Mês Mariano, e contará com missas, descida, coroação e subida da Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré e apresentação do Cartaz Oficial do Círio 2022.

O título de santuário foi concedido pelo então Arcebispo de Belém, Dom Orani João Tempesta, em 2006, através de um decreto episcopal em reconhecimento à importância da igreja para os fiéis paraenses e também por receber uma das maiores manifestações de fé católica do país, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, servindo de visitação a milhares de romeiros.

A abertura da comemoração será feita no domingo com a realização da Novena de Nossa Senhora de Nazaré em todas as missas. Durante todo o mês de maio, de segunda a sexta-feira, nas missas das 7h e das 18h, também haverá recitação da mesma novena.

Um dos pontos altos da programação ocorrerá no dia 23 de maio, às 18h, quando a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desce do Glória para mais perto dos fiéis. A imagem ficará em exposição até o dia 29, quando uma cerimônia solene marcará o retorno da Santa Imagem ao local sagrado nos altos da Basílica de Nazaré. No mesmo dia, às 19h15, os fiéis conhecerão o Cartaz e os Arcos do Círio 2022.

Nas quartas-feiras de maio, das 8h às 12h e das 14h às 18h a Imagem Peregrina ficará no Altar da Praça Santuário para visita dos fiéis. Nas quintas-feiras, ás 16h, ocorrerá a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Já nas sextas-feiras, sempre às 17h30, será realizada a recitação do Terço das Lágrimas e meditação sobre as dores de Nossa Senhora.

As comemorações serão encerradas no dia 31, data oficial de aniversário do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Na ocasião, será celebrado o Terço da Alvorada, a partir das 5h, e ao final os fiéis sairão em procissão no Mini Círio, caminhando pelo trajeto que passará pela av. Nazaré, av. Alcindo Cacela, av. Conselheiro Furtado, tv. 14 de Março, r. Dom Alberto Ramos, retornando para a Basílica Santuário. Neste dia as missas serão realizadas às 7h, 9h, 12h e 18.