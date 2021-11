Dom Alberto Taveira continuará tratamento médico em São Paulo

Nesta manhã (1º), o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais, comunicou que dará continuidade ao tratamento de recuperação de saúde em São Paulo. A viagem está programada para os próximos dias. A reabilitação é em decorrência de uma cirurgia para correção da hérnia na região lombar (artrodese da coluna lombar), realizada no dia 17 de agosto.

Esta semana completa exatos dois meses que o Arcebispo teve alta hospitalar, porém seguiu com o acompanhamento médico na residência e com orientações multiprofissionais. No vídeo, Dom Alberto Taveira agradece toda a equipe médica que o acompanha e todas as pessoas que rezam pela melhora dele.

"Desde o mês de agosto, venho passando por uma série de tratamentos e cirurgia. É uma bela oportunidade de fazer um agradecimento sincero a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e a tanta gente que me ajudou nesse período. [...] Agora, preciso partir para uma segunda etapa do meu tratamento. Passarei alguns dias em São Paulo. [...]", explica dom Alberto, no vídeo público nas redes sociais.

Chegando em São Paulo, o Arcebispo já terá equipe médica e hospital especializado para atendê-lo neste período. O procedimento será acompanhado pela equipe médica da capital.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)