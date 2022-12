Diretoria da Festa de Nazaré empossa novos membros durante cerimônia na Casa de Plácido

Na noite desta sexta-feira (9), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) promoveu a cerimônia de posse dos seus novos membros, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré. Os novos diretores empossados foram dois casais: o engenheiro Michel Sena e a pedagoga Karla Sena, além dos advogados João Neto e Bruna Mendes. Agora, a DFN passa a contar com 35 diretores. Antes do ato solene, uma missa foi celebrada pelo padre Paulo de Tarso na Basílica de Nazaré.

Antônio Salame, diretor-coordenador da DFN, explicou que há um limite de 35 casais de diretores e, anteriormente, havia 33 casais. Por conta do aumento de serviços, como a introdução de novas atividades, a Diretoria da Festa de Nazaré chegou ao consenso de atingir o número máximo de membros. Os demais casais ainda são os mesmos que já atuam na atual gestão. Segundo Salame, quando há a necessidade de troca, geralmente apenas quatro integrantes são substituídos.

Antônio Salame, diretor-coordenador da DFN, explicou que foi atingido o limite máximo de 35 casais da diretoria (Claudio Pinheiro/O Liberal)

“O mandato da diretoria, tirando o coordenador, é de um ano. Quando o Círio acaba, fazemos uma avaliação, depois prestação de conta e, no final de novembro, é encerrada a diretoria daquele ano. O coordenador muitas vezes tem de dez a 15 dias para montar a nova diretoria, não pode mexer muito, se deve mudar no máximo 20% para não perder a experiência, e montamos a nova diretoria que está sendo empossada hoje”, explicou Antônio Salame.

Para o casal de advogados João Neto e Bruna Mendes, fazer parte da DFN é atender um chamado de Maria (Claudio Pinheiro/O Liberal)

Para o casal João Neto e Bruna Mendes, fazer parte da direção da DFN foi uma surpresa. O advogado diz que o chamado é de Maria, no qual eles imediatamente aceitaram, por serem devotos e acreditarem que o momento é de servir, como Jesus e Maria serviram a Deus. “Nós acreditamos que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos”, afirmou. Bruna completou ao dizer que “eles estão tocados por fazer parte da bênção que é a DFN e trabalhar para uma coletividade”.