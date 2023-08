Diálogos da Amazônia: Brasil vai transferir tecnologia para países amazônicos

O Brasil vai transferir tecnologia de monitoramento por satélite para os países da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia (OTCA), anuncia Luciana Santos, Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, durante o encontro dos Diálogos da Amazônia, neste sábado (5).

A ministra explica que essa tecnologia perpassa, praticamente, por todos os desafios de sustentabilidade da Amazônia. Não só do monitoramento, mas do próprio desenvolvimento por meio da biodiversidade, dessa riqueza que é diversa na Amazônia. "Para você transformar essa diversidade da fauna em algum produto precisa dessa pesquisa. Para poder compreender a biodiversidade brasileira", explica.

VEJA MAIS

Os modelos estão sendo desenvolvidos e a ideia é partilhar com outros países da Amazônia. Para a ministra, se trata de um momento de retomada, uma vez que o investimento em tecnologia estava parado. Ela citou como investimento mais importante o

Proinfa, que é o Programa do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia que vai abrir o edital para financiar todos os laboratórios que se habilitarem.

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), como o próprio nome diz, tem o propósito de fomentar a presença de fontes alternativas de energia com o objetivo de diversificar a matriz energética do país.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) divulgados no segundo semestre de 2020, as usinas hidrelétricas são responsáveis por 58,97% da geração de energia do país, enquanto 25,53% cabe às usinas termelétricas, 9,14% às usinas eólicas, 3,07% às Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e o restante às demais, como centrais geradoras fotovoltaicas, usinas termonucleares e Centrais Geradoras Hidrelétricas.

Luciana Santos acrescentou que o MCTI também quer incluir os países da OTCA na rede de modelagem climática liderada pelo Inpe e que envolve diversos órgãos federais. Com essa ampliação, os países amazônicos terão acesso, de forma rotineira, às previsões numéricas geradas pelo Inpe em diversas escalas. Além disso, com esse sistema, os países poderão alcançar o estado-da-arte em previsão da atmosfera e oceanos.

“O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é a favor da ciência aberta e da transferência de tecnologia entre os países para ampliar o acesso da população aos benefícios da ciência e melhor a vida das pessoas”, defendeu a ministra.