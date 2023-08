Diálogos Amazônicos: Plenária da Juventude debate os compromissos com a população jovem da Amazônia

Ocorreu na tarde deste sábado, 5, nos Diálogos Amazônicos a Plenária da Juventude, que começou por volta das 15h e durou cerca de 1h. Com a participação de várias lideranças das juventudes da Amazônia e de outros coletivos de outras regiões brasileiras, propostas foram encaminhadas, durante a reunião. O evento contou com a presença de Maria Fernanda Ramos Coelho, Secretária-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Após a apresentação da proposta de cada membro dos coletivos inscritos na plenária da Juventude, a representante da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Coelho, agradeceu aos participantes e comentou as proposições do evento. "Eu queria agradecer a equipe da Secretaria Nacional de Juventude, porque essa equipe trabalhou muito para que nós pudéssemos ter a oportunidade de contar com todos os países da região amazônica aqui presente e isso demonstra o que significa esse momento do diálogos amazônicos", iniciou.

A secretária continuou a sua fala, que encerrou a plenária, dizendo que os compromissos assumidos serão levados em consideração e implementados no governo do presidente Lula. "Os diálogos são isso, a nossa capacidade de articulação de cooperação e juntos enfrentarmos a mudança climática e combatermos a fome e termos uma saúde e uma educação adequadas. À nossa juventude, toda nossa equipe, muito obrigada", disse.

"Eu tenho muita certeza que na Conferência Nacional de Juventude que faremos no final do ano, em Brasília, cada um dos compromissos aqui assumidos vão reverberar nas políticas públicas, que nós vamos implementar no Governo do presidente Lula para fortalecer não só a juventude brasileira, mas a juventude Amazônica, pois é isso que a gente quer. A gente quer uma região comprometida com a nossa floresta, com a Amazônia", finalizou.

Das 17h até às 20h está previsto para ocorrer a Plenária III "Como pensar a Amazônia para o futuro a partir da ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica, transição energética, mineração e exploração de petróleo".