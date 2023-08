Diálogos Amazônicos: Ministros do Desenvolvimento Social e Agrário falam sobre Plano Safra no Pará

A programação dos Diálogos Amazônicos continua ao longo da tarde deste sábado, 5, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Entre as atividades que ocorrem com temáticas diversas, um dos destaques é a coletiva de imprensa com os ministros Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, e Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil. Ambos falam sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que chega ao Pará.

O ministro Paulo Teixeira destacou a importância do plano Safra (pró-Floresta) para os povos tradicionais do Pará: "De duas formas, [a primeira], através do extrativismo sustentável e segundo com florestas produtivas. Por exemplo, a lucratividade do açaí é muito maior do que a do boi. A lucratividade da castanha, também. A lucratividade do cacau, do café, são muito maiores e é por isso que nós vamos direcionar o crédito para um programa potente de florestas produtivas, de Agro florestas", pontuou.