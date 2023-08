Diálogos Amazônicos: participantes comentam sobre os eventos que antecedem a COP 30

Na tarde de hoje, 5, nos Diálogos Amazônicos o público participa de uma programação diversa, discutindo pautas com o objetivo de formular novas estratégias para a região. Os participantes do evento comentam o que estão achando deste que faz parte da programação da Cúpula da Amazônia e evento que antecede a Cop 30, que também será sediada em Belém.

Ieda Leal, secretária de gestão do Sistema Nacional de Igualdade Racial, falou sobre o que está achando da programação dos Diálogos Amazônicos. "Primeiro que é um grande encontro, é uma grande relação do Brasil com o Brasil. E a escuta é necessária. Escutar esse público que está aqui reunido nesses dias é fundamental, porque essa escuta vai gerar um relatório para o governo brasileiro", disse.