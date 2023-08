Diálogos Amazônicos: Helder Barbalho e Edmilson Rodrigues participam de debate promovido pela Apex

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), promoveu o painel "A biosocioeconomia da região amazônica", no evento Diálogos Amazônicos, em Belém. O governador Helder Barbalho e o Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues estiveram presentes no debate. Na ocasião, o presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, afirmou que conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento é o desafio-chave do século XXI.

"Não tenho dúvida que o turismo é um caminho. Mas aí precisamos criar uma cultura da sustentabilidade. Temos uma cabeça política péssima em relação ao turismo, com muitos governantes que pensam o turismo como algo secundário. É um erro, pois corresponde a 8% do PIB [produto interno bruto] brasileiro, com mais de 15 milhões de pessoas empregadas", disse.

“O grande momento aqui é ver uma Apex que sempre está vinculada com a ideia da exportação, continua com essa ideia, mas com a preocupação de valorizar aquilo que internaliza o melhor para as comunidades em geral, principalmente para as organizações populares”, declarou o prefeito da capital paraense.

Freixo defendeu ainda que a preservação da floresta e utilização dela para o turismo é uma oportunidade de geração de renda. Freixo anunciou, ainda, que uma competição internacional de triatlon irá ser sediada no distrito de Alter do Chão, no município de Santarém, em fevereiro de 2025.

Já para o Govenador do Pará, Helder Barbalho, o painel é motivo de celebração. “Nós estamos muito satisfeitos com a discussão a respeito da bioeconomia por compreender que esta seja a grande alternativa para que o movimento que está sendo construído no Brasil, e particularmente na Amazônia, possa ser um movimento sustentável”, explicou.

Helder disse ainda que é preocupante quando “alguns tentam nos colocar refém na pauta do controle da fiscalização. Nós não podemos permitir e aceitar que a nossa agenda de solução ambiental esteja voltada apenas para o processo de combate ao desmatamento. Pois essa deve ser nossa premissa de largada e não podemos compactuar com nenhuma ilegalidade ambiental. Festejo os números da Amazônia, temos muito a serviço a fazer mas conseguimos estancar esses números”, celebrou o governador.

