Diálogos Amazônicos: coletiva com Funai e ministras é realizada no evento

Autoridades, representantes da sociedade civil, entidades e organizações de oito países da região amazônica discutem os principais problemas da região da maior floresta tropical do planeta nos Diálogos Amazônicos. O evento está ocorrendo desde a última sexta-feira, 4, e vai até domingo, 6, no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

Nesse momento, o público pode conferir uma coletiva de imprensa com as ministras Marina Silva (MMA), Anielle Franco (MIR), Cida Gonçalves (Mulheres) e a Presidente da Funai, Joênia Wapichana. O debate ocorre na Plenária B do Hangar.

Dentre os principais intuitos da participação da Funai no evento, é possível identificar duas mesas de discussão, com foco nos seguintes temas.

1 - Política de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (PNGATI): Nesta mesa será amplamente discutida a PNGATI como perspectiva para garantir a posse plena das Terras Indígenas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer os aspectos fundamentais dessa política, com ênfase em seu papel crucial na proteção e gestão ambiental das terras indígenas.

2 - Demarcações de Terras Indígenas no Brasil: Os processos e procedimentos relacionados às demarcações de Terras Indígenas no Brasil serão apresentados e minuciosamente discutidos. Os desafios enfrentados, as conquistas alcançadas até o momento e os próximos passos para garantir os direitos territoriais dos povos indígenas serão temas centrais dessa mesa.

