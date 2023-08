Diálogos Amazônicos: evento arranca hoje com missão de ouvir os problemas da região

O evento Diálogos Amazônicos arranca hoje em Belém e vai até o próximo domingo (6), no Hangar Centro de Convenções. Também organizado pelo Governo Federal, o evento está conectado à Cúpula da Amazônia, encontro que acontece nos próximos dias 8 e 9 e que reunirá o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e os principais chefes de Estado de países da América do Sul, a fim de debater sobre o equilíbrio ambiental global.

O objetivo do encontro que antecede a aguardada ‘Cúpula da Amazônia’ é escutar a parte da sociedade diretamente envolvida e impactada pelos desafios da região. A programação conta com uma série de cinco plenárias que servirão para debater temas de profundo interesse da região, como proteção dos territórios dos povos originários, soberania alimentar, saúde e desenvolvimento sustentável.

Segundo o governo federal, o evento será uma porta de oportunidades para debater questões relacionadas à Amazônia, além de ser palco para abordagem das políticas públicas da região amazônica e o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia (OTCA). O ‘Diálogos Amazônicos’ está sendo considerado como o ponto de partida de uma série de eventos e outras atividades que ocorrerão na capital paraense até a COP 30, em 2025.

A primeira plenária de hoje terá como tema a participação e a proteção dos territórios, dos ativistas, da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Além da erradicação do trabalho escravo no território. Estarão presentes diversas lideranças e representantes dos povos impactados com as questões. Além dessa atividade, acontece a plenária transversal ‘Mulheres da Panamazônia – Direitos, Corpos e Territórios por Justiça Socioambiental e Climática’.

As plenárias começam a partir das 16h, sempre no Hangar Centro de Convenções. Na sexta-feira (5), será a vez de debater na plenária ‘Saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional na região amazônica: ações emergenciais e políticas estruturantes, às 16h, e ‘Como pensar a Amazônia para o futuro a partir da ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica e transição energética’, a partir das 17h.

Programação de hoje

UFRA

Além das plenárias, hoje acontece o painel ‘Inclusão na Amazônia: políticas estruturantes para pessoas com deficiência’ realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil especialmente para o evento.

A proposta foi apresentada e aprovada pela coordenação geral do evento e integra a programação da Cúpula da Amazônia e tem por objetivo discutir a partir da perpectiva da diversidade e dos objetivos do milênio as políticas estruturantes de garantias de direitos, especialmente para pessoas com deficiência, tendo em vista os objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, bem como as contribuições que a Amazônia e sua diversidade tem para o tema.

O painel ocorre de 10 as 12 horas, no auditório do Pavilhão de Aulas da UFRA, com apresentação de painel temático e colaborativo por pesquisadores, profissionais e membros da sociedade civil oranizada e seus resultados serão apresentados aos líderes reunidos na Cúpula.

UFPA

A Universidade Federal do Pará integra a programação do evento com participações de membros de sua comunidade nas plenárias e na promoção de diversas atividades auto-organizadas. Neste primeiro ocorrerão no Hangar o “I Seminário da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFPA: Desafios para a Erradicação do Trabalho Escravo na Amazônia Brasileira”, organizado pela Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFPA e pelo Grupo de Pesquisa do CNPq Novas Formas de Trabalho e Velhas Práticas Escravistas. Essa atividade será realizada das 10h às 12h, na sala 03 do Hangar.

Na sala 04, das 12h às 14h, a UFPA, em parceria com a Young Scholars Initiative (YSI) e o Peoples Palace Project (PPP), realizará a atividade “Launch of the YSI Amazon Hub: Strengthening Operational Bonds between Culture, Economics, and Sustainable Development in the Amazon Rainforest”. No mesmo horário, na sala 09 do Hangar, ocorrerá a atividade “Sobre o modelo de desenvolvimento da Amazônia: lições partir da ocupação do território e invisibilidade de sujeitos”, da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia (CIDHA), do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPA. Das 18h às 20h, na sala 12 do Hangar, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA vai realizar o “Matapi de Ideias (In)Surgentes para o Diálogo Pan-Amazônico”.

A UFPA também coordena a organização da Feira da Sociobiodiversidade, que ocorrerá durante os três dias dos Diálogos Amazônicos, das 9h às 20h, no Hangar. A atividade vai reunir camponeses e camponesas, povos indígenas de várias etnias, movimentos sociais, agricultores e agricultoras familiares, ribeirinhos, extrativistas, comunidades quilombolas, fazedeiras de cuia, coletivos de mulheres negras, fazedores e fazedoras de cultura, artesãos e diversos grupos sociais que produzem alimentos saudáveis, artesanatos, biojoias, remédios tradicionais, cosméticos, utensílios domésticos, demonstrando a diversidade produtiva e cultural que se constrói numa perspectiva de relação sustentável com a natureza. Será uma oportunidade de os participantes conhecerem bens e produtos alinhados aos modos de vida dos povos da Amazônia em sua relação sustentável com os territórios rurais e urbanos.

Confira a programação completa do Diálogos Amazônicos:

Abertura Oficial – Sexta-feira (04/08), Hora: 19h – 21h30

Painel ‘Inclusão na Amazônia: políticas estruturantes para pessoas com deficiência’, Hora: 10h, Pavilhão UFRA

Sábado (05/08)

Plenária II - Hora: 09h – 12h

Vai debater a saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional na região amazônica: ações emergenciais e políticas estruturantes

Plenária III - Hora: 17h – 20h

Pretende dialogar como pensar a Amazônia para o futuro a partir da ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica e transição energética

Domingo (06/08)

Plenária IV – Hora: 09h – 12h

Abrirá sobre a mudança do clima, agroecologia e as sociobioeconomias da Amazônia: manejo sustentável e os novos modelos de produção para o desenvolvimento regional

Plenária V – Hora: 17h – 20h

Vai falar sobre os povos indígenas das Amazônias: um novo projeto inclusivo para a região

Plenárias transversais:

Sexta-feira (04/08): Mulheres da Panamazônia – Direitos, Corpos e Territórios por Justiça Socioambiental e Climática.

Sábado (05/08): Juventudes.

Domingo (06/08): Amazônias Negras: Racismo Ambiental, Povos e Comunidades Tradicionais