Primeiro dia de Eneri aproxima Amazônia de outras realidades

O primeiro dia do Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (Eneri) ocorreu ontem, no campus da Unama Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém. Realizado pela primeira vez na região Norte, o evento vai até o próximo dia 6, oferecendo diversas atividades no campus da Unama e na Universidade Estadual do Pará (Uepa), as duas instituições que oferecem o curso de Relações Internacionais no Pará.

VEJA MAIS

Em seu primeiro dia, o encontro contou com apresentação de artigos, mesas redondas, minicursos, workshops e palestras com a participação de especialistas em temas importantes sobre a Amazônia, considerada o cerne da edição deste ano. “Esse ano está sendo muito importante para mostrarmos a Amazônia e suas demandas. Muitas pessoas que aqui estão presentes vieram de outros estados, muitos pela primeira vez, é importante demais para eles”, diz Ana Santos, da organização do Eneri.

Para Tel Guajajara, liderança indígena que participou da mesa redonda sobre internacionalização da região Norte, o evento cumpre uma missão importante e faz parte de um conjunto de atividades que precederão a Conferência das Partes (COP 30) em 2025. “A Amazônia é fundamental no debate diplomático e precisa mostrar sua voz, dizer seus anseios. Acho que mostrar isso a estudantes e profissionais do campo diplomático é um passo importante para a construção de um pensamento novo sobre nossa região”, disse.

Para Tel, o evento serve para aproximar a realidade amazônica a outras regiões do Brasil, mostrar aos futuros profissionais de Relações Internacionais e outras áreas que a Amazônia tem potencial de falar por si. “Quando falamos de Amazônia lá fora, muita gente pensa que aqui não existe nada, então o evento tem a função de mostrar que temos pessoas atentas ao que acontece em relação a Amazônia, que podemos e devemos falar de Relações Internacionais mostrando nossos povos indígenas e dando voz a suas questões”, diz.

Próximos dias

O evento, que conta com a participação de cerca de 200 estudantes de outros estados brasileiros, ainda tem uma série de atividades, com palestrantes de todo país e, principalmente, da Amazônia. Nomes como André Cutrim, Francisco Denis, Júlia Maneschy, Fernanda Stefani, Txai Suruí e Marcos Azambuja participam das atividades que oc orrem de forma híbrida e presencial.

Serviço:

27º Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (Eneri)

Dia: 3 e 4 de agosto; local: Unama, campus da avenida Alcindo Cacela

Dia: 5 e 6 de agosto; local: Universidade Estadual do Pará (Uepa), campus da avenida Almirante Barroso.

Hora: 8h às 16h30