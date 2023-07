Belém vai receber 10 mil pessoas durante a Cúpula da Amazônia em agosto, diz Prefeitura

A capital paraense deve receber mais de 10 mil pessoas em agosto, durante a realização da Cúpula da Amazônia e eventos integrados, como o Fórum de Cidades Amazônicas e o Diálogos Amazônicos, segundo a Prefeitura de Belém. Como forma de preparar a cidade para essa programação, a gestão municipal informou que há um trabalho integrado de diversos órgãos municipais. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) em articulação com a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), por exemplo, prepara um plano de retaguarda de saúde para atender ao público que vai participar dos eventos.

“Teremos uma participação bastante grande de pessoas como ambientalistas, movimentos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais em geral, para que possamos entregar aos presidentes (dos países participantes) documentos clamando por decisões na perspectiva de redução da pobreza e combate à crise climática”, declarou o prefeito Edmilson Rodrigues.

O governador do Pará, Helder Barbalho, será o anfitrião em Belém, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Cúpula da Amazônia - IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Ainda segundo a Prefeitura de Belém, na área da segurança, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e a Guarda Municipal (GMB) são integrantes do Comitê de Segurança Pública, que também conta com os órgãos de segurança e mobilidade do governo do estado, além da Polícia Federal.

A gestão municipal informou que atua também para disponibilizar espaços de alojamento para os participantes e ajudar a rede hoteleira de Belém, que possui mais de 25 mil leitos. Uma das alternativas é a Aldeia Cabana, localizada no bairro da Pedreira. De acordo com a Prefeitura, o espaço pode abrigar representantes dos movimentos sociais, que promoverão o território da Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia, entre os dias 7 e 9 de agosto. Outras medidas são estudadas para ajudar a abrigar os visitantes durante o período da Cúpula.

Eventos

O Fórum de Cidades Amazônicas inicia no dia 3 de agosto e é organizado pela Prefeitura de Belém, Frente Nacional de Prefeitos, Ministério das Cidades e Itamaraty, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e da Agência de Cooperação Brasil e Alemanha – GIZ

O evento diálogos amazônicos ocorre entre os dias 4 e 6; e a Cúpula do Presidentes da Amazônia nos dias 8 e 9. Durante a Cúpula, Chefes de estado da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela devem se reunir na capital do Pará para a adoção de uma política comum, visando o desenvolvimento sustentável da região e definindo compromissos de cooperação por meio da retomada do diálogo e do fortalecimento de relações entre entidades governamentais e civis.