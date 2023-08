Mês de agosto terá série de eventos prévios à COP 30; confira programação completa

O mês de agosto será intenso em Belém. A capital paraense será sede de diversos eventos relacionados com a Amazônia, efeito imediato do anúncio como sede da COP 30 de 2025. De hoje até o final do mês, pelo menos oito eventos, entre fóruns, palestras, cúpulas e outros encontros, reúnem especialistas e gestores de diversos países amazônicos, sempre estimulando o debate sobre sustentabilidade e preservação.

Confira a seguir cada evento e as programações:

Dias 3 e 4: Fórum das Cidades Amazônicas

A Prefeitura de Belém promove o evento no Centro de Convenções da Amazônia - Hangar. O Fórum das Cidades Amazônicas reúne prefeitos e prefeitas dos países Pan-amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) e vai debater a dimensão urbana da Amazônia com vistas a promover políticas públicas e fortalecer o protagonismo dos municípios no impulsionamento da urbanização sustentável na região. No primeiro dia haverá uma mesa de abertura com a participação de diversas autoridades e lideradas pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Em seguida, serão realizadas mesas de discussões políticas e técnicas, com a participação de autoridades locais e especialistas que tratarão de temas como Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Urbano Sustentável, Bioeconomia, Fronteiras, Gestão Territorial, Financiamento, entre outros. No segundo dia, sexta-feira (4) serão apresentadas iniciativas de aliança entre parceiros do setor público, privado e terceiro setor em prol das cidades amazônicas, seguidas de um momento de discussão, junto a representantes da OTCA, sobre os próximos passos para a instalação do Fórum das Cidades Amazônicas. E, por fim, uma Carta de Intenção será apresentada, para aprovação, em uma plenária composta por autoridades locais das cidades amazônicas. A Carta de Intenção das Cidades Amazônicas será lida pelo prefeito Edmilson Rodrigues na sessão inaugural da Cúpula Presidencial dos Países Amazônicos (a Cúpula da Amazônia).

4 e 5: 1ª Cúpula Judicial Ambiental da Amazônia

Com a finalidade específica de debater temas relacionados à atuação judicial ambiental na Amazônia, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará a 1ª Cúpula Judicial Ambiental da Amazônia – Juízes e Florestas. O CNJ organiza o evento por meio da Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente e do Grupo de Trabalho Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário, com o objetivo de desenvolver ações voltadas à promoção de temas relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

Serviço:

Data: 4 e 5 de agosto de 2023

Horário: no dia 4 de agosto, das 14h às 19h; e no dia 5 de agosto, das 9h às 19h.

Local: Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), com transmissão pelo canal do CNJ no Youtube

4, 5 e 6/8: Diálogos da Amazônia

O evento, um dos principais do mês do agosto, será realizado também no hangar Centro de Convenções, para debater soluções, proteção e o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, o encontro reunirá chefes de Estado de países da América do Sul, a fim de debater sobre o equilíbrio ambiental global.

Segundo o governo federal, o evento será uma porta de oportunidades para debater questões relacionadas à Amazônia.

Programação completa

Sexta-feira (04/08)

Plenária I - Hora: 16h – 19h

Será sobre a participação e a proteção dos territórios, dos ativistas, da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Além da erradicação do trabalho escravo no território.

Abertura Oficial - Hora: 19h – 21h30

Sábado (05/08)

Plenária II - Hora: 09h – 12h

Vai debater a saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional na região amazônica: ações emergenciais e políticas estruturantes

Plenária III - Hora: 17h – 20h

Pretende dialogar como pensar a Amazônia para o futuro a partir da ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica e transição energética

Domingo (06/08)

Plenária IV – Hora: 09h – 12h

Abrirá sobre a mudança do clima, agroecologia e as sociobioeconomias da Amazônia: manejo sustentável e os novos modelos de produção para o desenvolvimento regional

Plenária V – Hora: 17h – 20h

Vai falar sobre os povos indígenas das Amazônias: um novo projeto inclusivo para a região

Plenárias transversais:

Sexta-feira (04/08)

Mulheres da Panamazônia – Direitos, Corpos e Territórios por Justiça Socioambiental e Climática.

Sábado (05/08)

Juventudes

Domingo (06/08)

Amazônias Negras: Racismo Ambiental, Povos e Comunidades Tradicionais

4 a 9/8: Assembleia dos Povos da Terra

Organizada pela Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (Umiab) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), contará com um acampamento e dezenas de atividades no Centro de Belém.

7/8: I Fórum Internacional Cultura, Sustentabilidade e Cidadania Climática

Gestores da cultura, educação, meio ambiente, pesquisadores e especialistas em economia, urbanismo, participação e e sustentabilidade da Amazônia se reúnem na capital paraense para ampliar as discussões sobre o papel da cultura frente à crise climática. A iniciativa é do Consórcio Interestadual Amazônia Legal, por meio da Câmara Técnica de Cultura e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e tem co-realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e apoio do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAM). O encontro é gratuito e ocorrerá no Teatro Estação Gasômetro, a partir das 8h.

8 e 9/8: Cúpula da Amazônia

A Cúpula da Amazônia é um evento que reunirá chefes de Estado dos oito países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O encontro pretende inaugurar uma nova etapa na cooperação entre os países que abrigam o bioma com a adoção de uma política comum para o desenvolvimento sustentável da região. A Cúpula deverá definir um compromisso de cooperação pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia entre esses países, por meio da retomada do diálogo regional e do fortalecimento das relações entre as entidades governamentais e civis das nações participantes. A Cúpula conta com atividades em diversos locais e a programação pode ser acessada nas redes sociais do evento.

10/8: Evento “Inovação, Finanças & Natureza", do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal

“Inovação, Finanças & Natureza” será realizado na Estação das Docas e conecta os temas ligados à bioeconomia com os resultados da Cúpula da Amazônia, um encontro de países que formam a região Pan-Amazônica e membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), incluindo Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela , Guiana e Suriname.

30/08 a 01/09: Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias

O encontro ocorrerá nos dias 30, 31/08 e 01/09 no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, em Belém – PA, proporcionando um espaço de interação, troca de conhecimentos e construção de soluções para um futuro sustentável na Amazônia. O objetivo do evento é apoiar um debate qualificado sobre as novas economias na Amazônia, apresentar e discutir as possíveis contribuições das indústrias nesse contexto e criar uma rede de articulação e apoio às novas economias na região. Além disso, busca-se contribuir para a elaboração de uma agenda de curto, médio e longo prazo, integrando ações entre setor público, setor privado, sociedade civil e comunidades, fortalecendo a aliança Pan-Amazônica nessa temática.