Cúpula da Amazônia: Sindicato recomenda que instituições de ensino suspendam atividades presenciais

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe) recomendou nesta quinta-feira (3) que as instituições associadas suspendam as atividades presenciais na próxima terça (8) e quarta-feira (9), em decorrência da realização da Cúpula da Amazônia, em Belém. Segundo o sindicato, a medida visa a segurança da comunidade acadêmica. Mesmo diante da orientação, “cada estabelecimento tem a liberdade de definir sua própria estratégia de funcionamento”.

A orientação do Sinepe tem como ​base o Decreto nº. 3245, de 2 de agosto de 2023, do Governo do Estado, que suspende as atividades presenciais nos dias 8 e 9 deste mês.

“O Sinepe entende que, com a realização da Cúpula da Amazônia, nas referidas datas haverá aumento considerável na circulação de pessoas, além do fechamento de ruas e avenidas, em virtude da necessidade de medidas diferenciadas de segurança, que poderão ocasionar dificuldades para a mobilidade na cidade”, diz o sindicato em um comunicado enviado à imprensa.

Rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que não haverá suspensão das aulas na rede estadual nos dias 8 e 9 de agosto.