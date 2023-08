‘Atlântico’: maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém para a Cúpula da Amazônia

O maior navio de guerra da América Latina chega em Belém neste sábado (5) para compor o aparato de segurança da Cúpula da Amazônia. O atracamento ocorre a partir das 14h no Armazém 11 do porto da capital, localizado na avenida Marechal Hermes. O Navio-Aeródromo Multipropósito "Atlântico", capitânia da Esquadra Brasileira, foi destacado de sua base, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro.

O “Atlântico” é o maior navio da Marinha do Brasil a atracar no porto da capital paraense em toda a história. A embarcação tem 208 metros de comprimento e 31,7 metros de boca (largura). A tripulação do navio-aeródromo é composta por 1,1 mil militares.

Ao final da Cúpula da Amazônia, o Navio-Aeródromo “Atlântico” seguirá para a região da foz do rio Amazonas, onde realizará operações e ações de guerra naval, visando ao controle de área marítima naquela região.

O navio

O "Atlântico" foi adquirido pela Marinha em 2018, junto à Marinha Real Britânica. Foi construído em meados dos anos 90 pelas companhias Kvaerner Govan e VSEL, na cidade portuária de Barrow-in-Furness, Inglaterra. Seu nome atesta a relevância do oceano de mesmo nome na conformação da nação brasileira.

No seu histórico, constam operações navais em apoio a ações humanitárias no Kosovo e na América Central. No ano 2000, participou da Operação Palliser, em Serra Leoa, na África Ocidental. Em seguida, operou no Oriente Médio, na Guerra do Iraque. Em 2009, foi deslocado para a Ásia, novamente em apoio a ações humanitárias.

Em 2011, participou da Operação Unified Protector, na Líbia. No ano seguinte, retornou à Inglaterra e participou de operações no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em 2017, participou da operação Ruman, em apoio a ações humanitárias nas ilhas do Caribe afetadas pelo furacão Irma.

Em fevereiro de 2023, o Navio foi enviado para o litoral norte de São Paulo, em missão de apoio às ações da defesa civil no socorro às vítimas das fortes chuvas que assolaram a região.

Cúpula da Amazônia

Para a Cúpula da Amazônia, evento que reúne presidentes e representantes dos países amazônicos em Belém, nos dias 8 e 9 de agosto, as ações de segurança foram reforçadas no Pará. Na última quarta-feira (2), o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, determinou a suspensão das férias dos agentes de segurança no estado.