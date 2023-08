Troca de Ministérios serão definidas após Cúpula da Amazônia, diz Lula

Em entrevista a rádios de estados da Amazônia nesta quinta-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que fará novas trocas nos Ministérios após retornar da Cúpula da Amazônia, que será realizada em Belém, nos dias 8 e 9 deste mês. As mudanças ocorrerão para estreitar relações com o Congresso Nacional.

Segundo o presidente, as trocas são necessárias para aprovar propostas entre os parlamentares. "Vou fazer ajustes no governo porque tenho interesse de construir maioria para que, até o final de 2026, a gente possa votar coisas importantes do interesse do povo brasileiro. Por isso a troca de Ministérios não pode ser vista como uma coisa absurda", afirmou.

Lula disse ainda que não está com pressa e deve tomar cuidado ao fazer as mudanças. "Tem que tomar muito cuidado porque, quando você mexe no tabuleiro, não pode mexer na peça errada ou colocar a peça errada. [...] Quando eu voltar semana que vem eu vou definir o que vou fazer no governo", adiantou o mandatário.