Governo do Pará determina teletrabalho para servidores de Belém durante a Cúpula da Amazônia

O governo do Pará publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (3), um decreto que estabelece o teletrabalho para os servidores públicos da administração pública estadual, direta e indireta, lotados na cidade de Belém, nos dias 8 e 9 de agosto de 2023, quando ocorre a Cúpula da Amazônia em Belém.

De acordo com o decreto, os servidores que desempenhem atribuições incompatíveis com o regime de teletrabalho poderão ter o ponto facultado nos dois dias. Além disso, aqueles que não estiverem incluídos na escala de serviço determinada também poderão optar pelo ponto facultativo.

VEJA MAIS

Servidores terão que compensar jornada

Entretanto, os servidores que tiverem o ponto facultado deverão efetuar a compensação de jornada, com a obrigatoriedade de trabalhar uma hora adicional por dia, a partir do dia 10 de agosto de 2023.

O decreto também estabelece que os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, deverão estabelecer escalas de serviço para garantir que o atendimento à população não sofra interrupção.

O decreto já está valendo desde a data de publicação e tem a finalidade, segundo o governo do Estado, de garantir a continuidade das atividades públicas enquanto busca-se mitigar os impactos e garantir a segurança em meio a situações que exijam o teletrabalho.