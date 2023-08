Cúpula da Amazônia: férias dos agentes de segurança são canceladas no Pará para reforçar o evento

As férias dos agentes de segurança pública estaduais estão suspensas no Pará no período entre 1 e 10 de agosto. A medida foi informada nesta quarta-feira (2), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), durante coletiva de imprensa realizada na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro de São Brás, em Belém, e tem como objetivo reforçar as ações de segurança durante a Cúpula da Amazônia, agendada para os dias 8 e 9 deste mês, na terça e quarta-feira próximas.

Guarnições fazem treinamento para atuar no evento Cúpula da Amazônia (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

As ações anunciadas pelo secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, envolvem, ainda, a escolta dos Ministros de Estado dos países visitantes e dos representantes dos Governos Estaduais no Brasil, bem como a varredura e suporte nos locais por onde as autoridades irão passar, como aeronaves, hotéis, além do local do evento.

“Nós trabalhamos de forma integrada, várias reuniões seguidas durante meses, para que pudéssemos preparar toda a parte de segurança e transporte de autoridades para esses eventos que Belém está recebendo”, declarou. “Garantindo com que as pessoas que vão frequentar esses eventos possam transitar com tranquilidade, mas também​ a recepção dos chefes de estado, tanto o presidente da Nação, quanto os chefes de estado estrangeiros, para que a gente possa garantir a mobilidade, a segurança e que o evento transcorra dentro da normalidade”, acrescentou.

A superintendente Regional da Polícia Federal em exercício, delegada Giselle Fonseca, explicou a importância da instituição na segurança dos dignitários. “O papel da Polícia Federal é na segurança de dignitários, atuar desde o primeiro dia que a autoridade chegar à cidade de Belém até o dia em que ela for embora. Há uma capacitação desses policiais federais para atuarem desde a academia de polícia”, falou.

Trânsito ficou alterado no acesso à Brigadeiro Protássio, no Marco (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Simulação

Ao longo da manhã desta quarta, integrantes de órgãos de Segurança Pública atuaram em um simulado de proteção aos participantes do evento Cúpula da Amazônia. As ações chamaram a atenção de quem passou pelas proximidades do Hangar - Centro de Eventos da Amazônia, isso porque a avenida Brigadeiro Potássio, entre as avenidas Dr. Freitas e Júlio César, no bairro do Marco, foi interditada.

Por isso, a circulação de veículos ficou lenta na Júlio César e Dr. Freitas, nesta semana de volta às aulas na Grande Belém. A partir desta sexta-feira (4) e até domingo (6), o evento “Diálogos Amazônicos”, reunindo iniciativas da sociedade civil para novas estratégicas para a região, acontecerá no Hangar. O Diálogos” integra a programação da Cúpula da Amazônia, em Belém, e contará com a participação de dirigentes e membros de instituições, entidades, movimentos sociais, centros de pesquisa e agências governamentais dos países amazônicos.

Programação

A programação do simulado de segurança transcorreu a partir das 9h30, quando a avenida Brigadeiro Potássio teve seu trânsito suspenso, entre a Dr. Freitas e Júlio César. Primeiramente, foi testado o esquema de segurança das autoridades a partir de hotéis da cidade até o Hangar, sede da Cúpula da Amazônia. Em seguida, foi colocado em xeque a segurança de transporte das autoridades no deslocamento do Hangar para os hotéis.

No simulado, atuaram agentes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e da Prefeitura de Belém, via Guarda Municipal (GBel).

A partir das portas de entrada do Hangar, houve simulação de embarque e desembarque de autoridades. Policiais em viaturas e motos atuaram na escolta, mediante acompanhamento de coordenadores da operação. Por volta das 12h, a simulação foi encerrada.