Diálogos Amazônicos: evento tem abertura oficial com lideranças indígenas de etnias do Pará

O evento Diálogos Amazônicos foi aberto oficialmente, na noite desta sexta-feira (4), com a atriz Dira Paes conduzindo a apresentação de danças e música de etnias indígenas. Um momento marcante também por discursos fortes que reivindicam respeito e participação na construção de políticas públicas que consolidem a sustentabilidade das florestas.

Dira Paes na abertura do evento (Thiago Gomes / O Liberal)

VEJA MAIS

Aos 93 anos, o cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileiro da etnia caiapó, subiu ao palco. Ele é reconhecido internacionalmente por sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas.

O evento prossegue até domingo (6), em Belém.

Autoridades são chamadas ao palco

Após a apresentação de grupos e lideranças indígenas do Pará, o evento segue com a participação de representantes dos oito países amazônicos. O cacique Raoni foi convidado a permanecer no palco, onde foram chamados também o governador do Pará, Helder Barbalho; o prefeito Edimilson Rodrigues; os ministros Márcio Macedo (Secretaria geral da Presidência da República), Marina Silva (Meio Ambiente), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Jader Filho (Cidades) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Também foram chamados Silvio Almeida (Direitos Humanos e da Cidadania), Celso Sabino (Turismo), Anielle Franco (Igualdade Racial) e, ainda, embaixadores da Colômbia, do Equador, além dos senadores Randolfe Rodrigues e Beto Faro, entre outras autoridades públicas.