Diálogos Amazônicos: Pará será beneficiado com novo programa do governo federal, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, participou na tarde desta sexta-feira (4), ao lado de outros representantes do governo Lula, do “Diálogos Amazônicos”, no Hangar, em Belém. O evento faz parte dos diversos que antecedem a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), na capital paraense, em 2025. Durante a coletiva de imprensa do encontro, o titular da pasta afirmou que o programa “Bolsa Amazônia Verde” beneficiará grande parte da população paraense.

Segundo o governo federal, o programa “Bolsa Amazônia Verde” promoverá a cada três meses o auxílio de R$600,00 para as famílias que vivem dentro de reservas e assentamentos extrativistas e outras modalidades de assentamento. Para Wellington Dias, pelo fato do Pará possuir um grande número de agricultores familiares, povos indígenas e quilombolas, o Estado estará entre os mais beneficiados.

VEJA MAIS

“O presidente Lula quer que a gente tenha um olhar para a população da Amazônia, o Pará e outros os estados que compõem essa região especial do planeta (...) O estado do Pará com certeza é parte fundamental porque tem uma das maiores populações da agricultura familiar, povos indígenas e quilombolas, ou seja, toda essa diversidade. O desenvolvimento da Amazônia com sustentabilidade, mas também com o compromisso de tirar as pessoas da pobreza”, afirmou Wellington Dias.

Para Wellington Dias, pelo fato do Pará possuir um grande número de agricultores familiares, povos indígenas e quilombolas, o Estado estará entre os mais beneficiados (Thiago Gomes/O Liberal)

Além de Wellington Dias, participam da coletiva de imprensa do encontro os ministros Marcio Macedo, da Secretaria Geral da PR, Anielle Franco, da Igualdade Racial, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, além do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a presidenta Nacional do Grupo de Trabalho Amazônico-GTA, Sila Mesquita, a coordenadora executiva do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Auricelia Arapiun, e os senadores Randolfe Rodrigues e Beto Faro.