Diálogos Amazônicos: ministros assinam acordo que recria Bolsa Verde, com auxílios de R$ 600

Durante agenda no evento Diálogos Amazônicos, em Belém, nesta sexta-feira (4), o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como "Conselhão", assinou um acordo interministerial de cooperação técnica para recriação do Bolsa Verde.

VEJA MAIS:

O programa foi iniciado no governo de Dilma Rousseff (PT) e extinto por Michel Temer (MDB), e fazia pagamentos a famílias que viviam em áreas de reserva extrativista e comunidades tradicionais da Amazônia, com o intuito de estimular a preservação da floresta e ajudar na regeneração de áreas degradadas.

Antes com pagamento de auxílio no valor de R$ 300 a cada três meses para famílias em situação de extrema pobreza, agora o Bolsa Verde vai pagar R$ 600 para os lares. Em junho, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já havia dito que o programa oferecerá auxílio a 30 mil famílias das regiões que vivem em situação de fragilidade, de forma semelhante ao Bolsa Família, começando por comunidades da Amazônia.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que foram liberados, nesta sexta-feira, R$ 92 milhões pelo Bolsa Verde. "Temos compromisso com o ambiental, mas temos compromisso com o povo da Amazônia. [...] A responsabilidade com a Amazônia é do Brasil, sim, e o Brasil vai fazer a sua parte, mas é uma responsabilidade do mundo também", afirmou, durante o evento.

Também participam do Diálogos Amazônicos os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Jader Filho (Cidades), entre outras autoridades. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o governador do Pará, Helder Barbalho, estão presentes.

O lançamento, nesta manhã, é parte dos eventos que antecedem a Cúpula da Amazônia, realizada nos próximos dias 8 e 9 e que reunirá os presidentes dos países que têm parte da floresta em seus territórios, além de convidados.