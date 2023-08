Diálogos Amazônicos: Randolfe Rodrigues defende importância de debater Amazônia com povo da região

Na tarde desta sexta-feira (4), durante o primeiro dia do “Diálogos Amazônicos”, no Hangar, em Belém, o senador amapaense Randolfe Rodrigues defendeu a importância de discutir os problemas da Amazônia com as pessoas que habitam a região amazônica. O argumento foi dito na coletiva do evento que antecede a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), na capital paraense, em 2025.

VEJA MAIS

“É fundamental essa conferência do clima e todos os eventos preparatórios estarem ocorrendo aqui, porque a Amazônia é tida para o mundo como uma espécie de marca. E convenhamos, a Amazônia não é somente uma marquinha bonita. A Amazônia é o maior ecossistema do planeta ou o maior depositário de água doce, mas também são 25 milhões de amazônidas que vivem aqui. Então, é bom o mundo e o Brasil virem para cá para compreender o desenvolvimento da Amazônia, conversando e vivendo com os amazônidas”, afirmou Randolfe Rodrigues.

Representantes do governo federal participam do primeiro dia do Diálogos Amazônicos (Thiago Gomes/O Liberal)

Além de Randolfe Rodrigues, participam da coletiva de imprensa do encontro os ministros Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Marcio Macedo, da Secretaria Geral da PR, Anielle Franco, da Igualdade Racial, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, além do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a presidenta Nacional do Grupo de Trabalho Amazônico-GTA, Sila Mesquita, a coordenadora executiva do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Auricelia Arapiun, e o senador Beto Faro.

Diálogos Amazônicos

O evento “Diálogos Amazônicos”, organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em Belém, começou hoje (4) e vai até o dia 6 de agosto, no Hangar Centro de Convenções. O encontro é realizado como pré-evento à Cúpula da Amazônia, que reunirá chefes de Estado de países da América do Sul. O objetivo principal é discutir e buscar soluções para a proteção e desenvolvimento sustentável da região amazônica, considerada de grande importância para o equilíbrio ambiental global.