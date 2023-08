Diálogos Amazônicos: Licença para Margem Equatorial será avaliada 'com isenção', afirma Marina Silva

A negativa de licença ambiental do Ibama para que a Petrobras realize pesquisa sobre o potencial petrolífero da Margem Equatorial foi comentada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante os Diálogos Amazônicos, em Belém, neste sábado (5).

Marina saiu em defesa do órgão ambiental, ressaltando que os pareceres são baseados em informações técnicas e que o Ibama já concedeu mais de 2 mil licenças para a Petrobras. "Se as licenças dadas não foram ideológicas, as licenças negadas também não foram ideológicas. São licenças técnicas", disse ela que acrescentou: "O Ibama não dificulta nem facilita. O Ibama tem um parecer técnico que deve ser observado".

A titular da pasta ambiental comentou ainda o pedido de reavaliação requerido pela empresa. De acordo com ela, o pedido será avaliado "com isenção". "Em um governo republicano, os técnicos têm a liberdade de dar o seu parecer e as autoridades que devem fazer política pública com base em evidências deve olhar para aquilo que os técnicos estão dizendo", declarou.

