Diácono vai pedalar 8 mil km de Belém a Aparecida em ato de solidariedade

Com o espírito aventureiro estimulado pela fé e pela solidariedade, o diácono Silvio Ataíde, permanente da Catedral Metropolitana de Belém, utilizará uma bicicleta para percorrer mais de 4 mil quilômetros de Belém até Aparecida (SP). A viagem, totalizando ida e volta, pode ter mais de 8 mil quilômetros, considerando as entradas nas cidades que margeiam estradas. A pedalada visa angariar fundos para a construção do Centro de Apoio da Associação de Renais Crônicos e Transplantados do Pará, uma Organização Social sem fins lucrativos.

Não é a primeira grande aventura de Silvio Ataíde, o diácono nascido em Vigia, interior do estado do Pará. Em julho de 1982, ele saiu de Belém pedalando por mais de 17 mil quilômetros até chegar à Espanha. O sonho era chegar a Roma, porém, por questões diplomáticas, sem ter um visto especial no passaporte, não conseguiu entrar na França e foi obrigado a voltar para o Brasil em 1984. À época, o nome do diácono foi dado em torneios de ciclismo onde recebeu troféus e homenagens de diversas entidades.

Após 39 anos da primeira grande pedalada, Silvio agora está com mais experiência e com novos propósitos. Em plena viagem, o diácono vai comemorar o aniversário de 60 anos, que, segundo ele, é marcado por bênçãos e milagres.

O diácono sairá da Catedral em setembro deste ano. Após a benção de envio, o religioso fará todo o percurso do Círio de Nazaré até chegar a Brasília (DF), onde receberá as bênçãos dos padres barnabitas. De lá, ele segue o percurso de mais de 50 dias. Vai passar por dez estados brasileiros, até chegar ao Santuário Nacional de Aparecida. A bicicleta que ele precisa para essa jornada custa cerca de R$ 6.590,00.

“Meditarei no rosário durante toda a viagem e levo na bagagem a missão de fincar a bandeira da esperança com mais de 5 mil nomes, com pedidos, interseções, milagres e agradecimentos pelas graças alcançadas. Levo comigo também a Carta da Fé, que será depositada aos pés da Virgem de Aparecida, pedindo intercessão, junto ao divino Pai Eterno, para a construção do Centro de Apoio aos Renais Crônicos e Transplantados do Pará”, afirma Silvio Ataíde.

A previsão é de que o religioso chegue ao destino em outubro. Nos dias que antecedem a partida do diácono, estão sendo feitas arrecadações destinadas à compra de equipamentos que facilitarão a viagem. A bicicleta usada na viagem também será fruto de doação. Em todo o trajeto ele contará com a ajuda de paróquias, comunidades religiosas e amigos que se disponibilizarão a ajudá-lo com pontos de descanso e alimentação.

Como membro da Pastoral Social da Catedral, que é parceira da Associação dos Renais Crônicos, o diácono percebeu a dificuldade dos associados que vêm de vários municípios do Estado para receber atendimento em Belém. “Trabalhando com ajuda comunitária, participando, indo nos hospitais, conhecendo as vidas dos renais, foi que eu percebi muito sofrimento. Muita situação penosa. São pessoas que passam praticamente quatro horas viajando para chegar aqui em Belém e ainda ter que fazer quatro horas de hemodiálise e isso três vezes na semana”, conclui Silvio.

Com o Centro de Apoio, a Associação poderá proporcionar aos associados outros serviços que visam à melhoria da qualidade de vida. Atualmente, a sede que atua há 22 anos apenas com questões administrativas, presta orientações sobre direitos e deveres aos pacientes. O terreno para a construção do novo prédio já existe e uma universidade da Capital irá acompanhar com arquitetos e engenheiros toda a obra.

“O diácono é uma pessoa caridosa, humana e tem um coração exemplar. Qual cristão, hoje, se dispõe a fazer 8 mil km no pedal com objetivo de ver atendidos, em melhores condições de vida, pessoas em estado de vulnerabilidade social sem sequer conhecer? Uma atitude que não tem palavras, somente Deus pode lhe recompensar nesta terra”, afirma Belina Soares, presidente da Associação.

Quem quiser ajudar o diácono ou os renais crônicos diretamente, poderá enviar um PIX para o CPF de Silvio Ataíde (128.617.662-04). Ou depósito na conta do Banco do Brasil, agência 3074-0 e conta corrente 107629-9.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado - coordenador do núcleo de Atualidades)

Roteiro completo

Saída - 05/09/2021.

Local - Catedral Metropolitana de Belém.

Localidade prevista para revitalizar.

1- (05) Castanhal PA.

2- (06) Cachoeira do Piria PA.

3 - (07) Boa Vista do Gurupi ou Januário MA.

4 - (08) Santa Inês MA.

5 - (09) Bacabal MA.

6 - (10,11,12) Codó MA.

7 - (13,14,15) Teresina PI.

8 - (16) Amarante PI.

9 - (17) Floriano PI.

10- (18) Elizeu Martins PI.

11 - (19,20) Barreiras do Piauí PI.

12 - (21) Barreiras BA.

13 - (22) Roda Velha GO.

14 - (23) Alvorada do Norte GO.

15 - (24,25,26) Brasília DF.

16 - (27) Paracatu MG.

17 - (28) João Pinheiro MG.

18 - (29,30) Três Maria MG.

19 - (01,02,03) Belo Horizonte MG.

20 - (04,05) Barbacena MG.

21 - (06-07) Juiz de Fora MG.

22 - (08) Volta Redonda RJ.

23 - (09,10,11,12) APARECIDA (SP).

24 - (13) Pouso Alegre MG.

25- (14) Formiga MG.

26 - (15) Araxá MG.

27- (16) Uberlândia MG.

28 - (17) Goiânia (GO).

29 - (18) Anápolis GO.

30 - (19) Rialma GO.

31 - (20) Campinorte GO.

32 - (21) Figueiropolis TO.

33 - (22) Paraiso do Tocantins TO.

34 - (23) Araguaína TO.

35 - (24) Imperatriz MA

36 - (25) Gurupazinho (PA).

37 - (26) Ipixuna PA.

38 - (27) São Miguel PA.

39 - (28) Castanhal PA.

40 - (29) Ananindeua PA.

41 - (30) Belém-PA às 9h Catedral Metropolitana.