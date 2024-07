Dia Mundial do Rock: Conheça 5 lugares em Belém para comemorar a data

No próximo sábado (13), é um dia especial para todos os amantes da guitarra, pois marca a celebração do Dia Mundial do Rock. Para ajudar as pessoas que querem festejar, mas ainda não sabem para onde ir, a Redação Integrada de O Liberal separou uma lista com alguns bares da região metropolitana de Belém que adotaram a temática e vão comemorar a data com sucessos que marcaram gerações.

VEJA MAIS

Confira os bares, endereços e programações

1- Studio Pub

Localizado na travessa Presidente Pernambuco, 277, na avenida Brás de Aguiar, 650, e na avenida Antônio Barreto, 905, o Studio Pub é um dos locais mais conhecidos e tradicionais de Belém quando se trata de rock & roll.

Ambiente Interno do Studio Pub na tv. Presidente Pernambuco (Divulgação/ Studio Pub

Confira a programação deste sábado no Instagram do bar, em @studiopubbelem.

2- Rock Pub 1051

Localizado na travessa Perebebuí, 1051, no bairro da Pedreira, o Rock Pub é um lugar excelente para quem gosta de curtir rock pesado, acompanhado de uma cerveja artesanal bem gelada.

Programação de sábado (Instagram @ROCKPUB1051

Confira a programação deste sábado no Instagram do bar, em @rockpub1051.

3- Black Dog English Pub

Localizado na rua Bernal do Couto 791, o Black Dog tem uma temática rústica, que remete a bares ingleses. É um local ideal para quem curte música ao vivo e rock metal.

Ambiente interno do Black Dog (Instagram @blackdogenglishpub

Confira a programação deste sábado no Instagram do bar, em @blackdogenglishpub.

4- Black Pub

Localizado travessa WE Sessenta e Oito, 402, em Ananindeua, o Black Pub é um lugar excelente para quem gosta de locais "instagramáveis", com decorações temáticas e ótima iluminação. O lugar funciona das 18h até às 00h e conta com música ao vivo todos os dias.

Programação de Sábado (Imagem/Reprodução (Instagram @blackpuboficial

Confira a programação deste sábado no Instagram do bar, em @blackpuboficial.

5 - Garagem Moto Bar

Localizado na travessa. Dr. Moraes, 556, no bairro Batista Campos, o Garagem Moto Bar é excelente para quem gosta de cerveja gelada, encontrar os amigos e ouvir um bom rock. Além disso, o bar oferece happy hour e área com sinuca gratuita.

(Instagram @ Ambiente do Garagem Moto Bar(Instagram @ garagem.motobar

Confira a programação deste sábado no Instagram do bar, em @garagem.motobar.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com).