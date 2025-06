Dia Mundial do Meio Ambiente: Planetário do Pará realiza programação especial

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) será palco de uma programação especial em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Nos próximos dias 4 e 5 de junho, a população poderá participar de oficinas, palestras, sessões de cúpula, exposições, contações de histórias e atividades lúdicas. As inscrições são gratuitas e feitas por meio de formulário online.

Com o tema “Debatendo e refletindo sobre questões (socio)ambientais, a partir de novas práticas educativas no contexto amazônico", o evento é organizado pelo CCPPA e pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia (PPGEECA), da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

A coordenadora do PPGEECA, Priscyla Luz, destaca que a parceria entre o CCPPA e o PPGEECA, por meio do evento, visa “fortalecer o debate na área, a formação de ações críticas sobre as questões ambientais e a elaboração de práticas e pesquisas educativas e sustentáveis, voltadas aos diversos contextos da Amazônia paraense”.

Segundo a técnica em Biologia do CCPPA, Fernanda Barros, promover a Semana do Meio Ambiente no Planetário do Pará é uma forma de reafirmar o compromisso com a educação ambiental. “Pensamos essa programação com carinho, para atender aos nossos diferentes públicos, como as escolas, o público em geral e a comunidade acadêmica, pois acreditamos que todos têm um papel importante na preservação do planeta. É uma oportunidade de refletir, aprender e se inspirar para agir em prol do meio ambiente”, afirma.

Programação

A partir das 14h desta quarta-feira (4), o público terá a oportunidade de participar da oficina “Transformando Lixo em Vida: o poder da compostagem”. Às 15h, ocorrerá a sessão de cúpula, com exibição dos vídeos supracitados, seguida por práticas temáticas durante a visitação guiada ao CCPPA.

Os visitantes também poderão conferir a exposição “Semeando a vida: como ocorre a dispersão de sementes na Amazônia”, uma realização conjunta entre o Museu Paraense Emílio Goeldi e o Centro de Ciências e Planetário do Pará. A iniciativa propõe um olhar sensível e científico sobre os animais dispersores de sementes — como cutias, antas, aves e peixes —, agentes fundamentais na regeneração das florestas e na manutenção da biodiversidade amazônica.

A programação desta quarta-feira ainda contará com contação de histórias e atividades lúdicas voltadas para crianças, na “Brinquedoteca do Tião”, baseadas no livro “A História das Crianças que Plantaram um Rio”, do autor Daniel Leite. A ação será conduzida pela contadora de histórias Ludimila Maia, das 15h45 às 17h.

Às 9h de quinta-feira (5), a mesa solene do evento será composta por gestores e professores da Universidade do Estado do Pará, seguida pelo plantio simbólico de uma muda de ipê. Em seguida, será realizada a palestra “Mudanças Climáticas e suas Implicações na Amazônia”, proferida pelo docente da Uepa Rodrigo Oliveira. Das 14h às 16h, ocorrerá a mesa de diálogo “Produtos/processos educacionais como propostas de implementação de práticas e formação sobre temas ambientais”, com egressos do PPGEECA.

A programação da tarde de quinta-feira ainda contará com a oficina “Química Ambiental: processos de conversão de resíduos orgânicos em energia”, às 14h30, direcionada às participantes do Projeto de Extensão “Astrociência: Meninas nas Ciências no Pará”, e será encerrada com a oficina “Eletroquímica em ação: a contribuição para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente”, às 16h, voltada ao público inscrito no evento.

Serviço

Semana do Meio Ambiente no CCPPA

Data: 04 e 05 de junho

Inscrições: gratuitas, via formulário online.