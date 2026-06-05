Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia Mundial do Meio Ambiente: cercados pela natureza, belenenses relatam mais qualidade de vida

Cercada por florestas, rios e áreas verdes, a capital paraense oferece contato diário com a natureza

Gabriel Pires
fonte

Para Shirley Pompeu, o Utinga é refúgio para passeio em família (Foto: Thiago Gomes | O)

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), belenenses destacam um privilégio entre as grandes cidades brasileiras: a convivência cotidiana com uma “parte” da floresta e uma extensa rede de rios. Cercados por áreas verdes e paisagens naturais que integram a rotina urbana, como o Parque Estadual do Utinga, localizado em meio à capital paraense, muitos moradores reconhecem a importância desse patrimônio ambiental para a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Recém-chegada a Belém, a psicóloga Iranny Marinho, de 32 anos, natural do Maranhão, afirma que um dos aspectos que mais contribuem para a qualidade de vida dela na capital paraense é a proximidade com áreas verdes. Para ela, além da questão ambiental, frequentar espaços como o Parque do Utinga é uma oportunidade de se desconectar da rotina, relaxar e, ao mesmo tempo, praticar atividades físicas em contato com a natureza.

""Eu acho gratificante viver em uma capital onde há um contato tão próximo com a natureza e com os animais silvestres. Para mim, isso é um presente. Faz com que minha vida seja mais rica e me dá a sensação de que estou realmente aproveitando e desfrutando a vida. Para mim, é muito importante estar próxima de ambientes como este, porque sinto que consigo ter qualidade”, relata.

Experiências

Para a psicóloga, o dia a dia em contato com a natureza proporciona diversas experiências. Isso tudo a poucos metros do corre-corre de um ambiente urbano. “Costumo visitar o parque com frequência. Gosto de correr e pedalar. Também gosto muito do Parque da Cidade. Já tive experiências incríveis aqui no Utinga. Gosto de correr à tarde e, às vezes, até na chuva. Já vi uma preguiça atravessando o caminho, os macaquinhos pela área e também já fiz trilhas”, relata. 

"Desfrutar disso também é importante para a saúde mental. Acho que entender que a vida não se resume ao trabalho e ao acúmulo de capital é muito importante. Ter uma vida em que se consegue desfrutar, relaxar e parar um pouco faz diferença. Vivemos em uma cultura de produtividade e correria, e poder compreender que não precisamos ter pressa o tempo todo, que podemos relaxar, olhar para o céu e aproveitar o espaço ao nosso redor, traz benefícios para a saúde mental e para a saúde de modo geral. Isso ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade”, acrescenta a psicóloga.

Conscientização

Para a assistente de financeiro Shirley Pompeu, 30, o contato com a natureza no dia a dia é uma forma de conscientizar as crianças sobre educação ambiental desde cedo. "É muito importante morarmos em uma cidade cercada pela floresta porque as crianças, principalmente, têm a oportunidade de vir aqui, conhecer os animais e aprender sobre a importância de colocar o lixo no lugar certo. Além disso, elas têm acesso às informações que são disponibilizadas ao longo do caminho”, comenta.

"É muito importante morarmos em uma cidade cercada pela floresta porque as crianças, principalmente, têm a oportunidade de vir aqui, conhecer os animais e aprender sobre a importância de colocar o lixo no lugar certo. Além disso, elas têm acesso às informações que são disponibilizadas ao longo do percurso", completa Shirley.

O ambientalista André Cutrim considera que do ponto de vista urbano e ambiental, preservar e ampliar áreas verdes urbanas em uma cidade amazônica como Belém é fundamental. Isso porque essas áreas devem ser entendidas como parte da infraestrutura essencial da cidade, e não apenas como espaços de ornamentação ou lazer.

“Em um cenário de mudanças climáticas, crescimento urbano desordenado e aumento da impermeabilização do solo, a presença de árvores, praças, parques e corredores verdes contribui para tornar a cidade mais resistente a eventos extremos, como chuvas intensas, alagamentos e ondas de calor”, observa o especialista.

Vantagem ambiental

Segundo Cutrim, a proximidade de Belém com áreas de floresta, rios, igarapés e ilhas representa uma vantagem ambiental e climática para a população, especialmente em uma cidade amazônica marcada por calor intenso, elevada umidade e forte pressão urbana. “As áreas verdes também cumprem uma função social importante, porque oferecem espaços públicos de convivência, circulação, descanso e prática de atividades físicas, especialmente para uma parte população que não tem acesso a ambientes privados de lazer ou a moradias com algum tipo de estrutura ambiental”, destaca.

De forma ampla e menos convencional, o meio ambiente pode ser compreendido como “uma realidade socioecológica construída historicamente a partir da relação entre sociedade e natureza”, explica André. “Isso significa que ele não envolve apenas os elementos naturais, como florestas, rios, solo, clima e biodiversidade, mas também as formas de produção, consumo, economia, urbanização, trabalho, moradia, saneamento e apropriação dos recursos naturais”, exemplifica.

Lugares em Belém para ter contato com a natureza

PARQUE ESTADUAL DO UTINGA
Endereço: Avenida João Paulo II, Curió-Utinga

MANGAL DAS GARÇAS
Endereço: Rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha

PARQUE DA CIDADE
Endereço: Avenida Júlio César, Val-de-Cans

BOSQUE RODRIGUES ALVES – JARDIM BOTÂNICO DA AMAZÔNIA
Endereço: Avenida Almirante Barroso, 2.455, Marco

PRAÇA BATISTA CAMPOS
Endereço: Bairro Batista Campos

ILHA DE COTIJUBA
Acesso: Terminal Hidroviário de Icoaraci

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

Endereço: Avenida Magalhães Barata, 376, São Brás

COMPLEXO VER-O-RIO
Endereço: Avenida Marechal Hermes, s/n, bairro do Umarizal

ORLA DE ICOARACI
Endereço: Rua Siqueira Mendes, distrito de Icoaraci

ILHA DO COMBU

Acesso: Terminal Hidroviário Ruy Barata

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

dia mundial do meio ambiente

parque do utinga
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

Luto na Educação

Morre em Belém o arquiteto urbanista, engenheiro, ambientalista e professor Euler Arruda

Ele sofreu infarto fulminante enquanto se divertia com a família na Assembléia Paraense na manhã deste sábado (30)

30.05.26 22h42

MÃO ÚNICA

Prefeitura anuncia mudança no trânsito da avenida Pedro Álvares Cabral; veja o que muda

Mudança prevê reorganização do trânsito entre a Júlio César e a Doca; recapeamento da Municipalidade já começou

02.06.26 0h35

Belém

Assembléia Paraense registra morte de homem nas dependências do clube neste sábado (30)

Clube divulgou nota lamentando o ocorrido

30.05.26 19h15

ABANDONO

Buraco, lama e alagamento: moradores denunciam ruas precárias em Mosqueiro

Entre os pontos mais críticos estão a rua José Augusto Barros e a rua Luís de Camões, ambas localizadas no bairro São Francisco, onde buracos, lama e alagamentos dificultam a mobilidade

02.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda