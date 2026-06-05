Dia Mundial do Meio Ambiente: cercados pela natureza, belenenses relatam mais qualidade de vida

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5), belenenses destacam um privilégio entre as grandes cidades brasileiras: a convivência cotidiana com uma “parte” da floresta e uma extensa rede de rios. Cercados por áreas verdes e paisagens naturais que integram a rotina urbana, como o Parque Estadual do Utinga, localizado em meio à capital paraense, muitos moradores reconhecem a importância desse patrimônio ambiental para a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Recém-chegada a Belém, a psicóloga Iranny Marinho, de 32 anos, natural do Maranhão, afirma que um dos aspectos que mais contribuem para a qualidade de vida dela na capital paraense é a proximidade com áreas verdes. Para ela, além da questão ambiental, frequentar espaços como o Parque do Utinga é uma oportunidade de se desconectar da rotina, relaxar e, ao mesmo tempo, praticar atividades físicas em contato com a natureza.

""Eu acho gratificante viver em uma capital onde há um contato tão próximo com a natureza e com os animais silvestres. Para mim, isso é um presente. Faz com que minha vida seja mais rica e me dá a sensação de que estou realmente aproveitando e desfrutando a vida. Para mim, é muito importante estar próxima de ambientes como este, porque sinto que consigo ter qualidade”, relata.

Experiências

Para a psicóloga, o dia a dia em contato com a natureza proporciona diversas experiências. Isso tudo a poucos metros do corre-corre de um ambiente urbano. “Costumo visitar o parque com frequência. Gosto de correr e pedalar. Também gosto muito do Parque da Cidade. Já tive experiências incríveis aqui no Utinga. Gosto de correr à tarde e, às vezes, até na chuva. Já vi uma preguiça atravessando o caminho, os macaquinhos pela área e também já fiz trilhas”, relata.

"Desfrutar disso também é importante para a saúde mental. Acho que entender que a vida não se resume ao trabalho e ao acúmulo de capital é muito importante. Ter uma vida em que se consegue desfrutar, relaxar e parar um pouco faz diferença. Vivemos em uma cultura de produtividade e correria, e poder compreender que não precisamos ter pressa o tempo todo, que podemos relaxar, olhar para o céu e aproveitar o espaço ao nosso redor, traz benefícios para a saúde mental e para a saúde de modo geral. Isso ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade”, acrescenta a psicóloga.

Conscientização

Para a assistente de financeiro Shirley Pompeu, 30, o contato com a natureza no dia a dia é uma forma de conscientizar as crianças sobre educação ambiental desde cedo. "É muito importante morarmos em uma cidade cercada pela floresta porque as crianças, principalmente, têm a oportunidade de vir aqui, conhecer os animais e aprender sobre a importância de colocar o lixo no lugar certo. Além disso, elas têm acesso às informações que são disponibilizadas ao longo do caminho”, comenta.

"É muito importante morarmos em uma cidade cercada pela floresta porque as crianças, principalmente, têm a oportunidade de vir aqui, conhecer os animais e aprender sobre a importância de colocar o lixo no lugar certo. Além disso, elas têm acesso às informações que são disponibilizadas ao longo do percurso", completa Shirley.

O ambientalista André Cutrim considera que do ponto de vista urbano e ambiental, preservar e ampliar áreas verdes urbanas em uma cidade amazônica como Belém é fundamental. Isso porque essas áreas devem ser entendidas como parte da infraestrutura essencial da cidade, e não apenas como espaços de ornamentação ou lazer.

“Em um cenário de mudanças climáticas, crescimento urbano desordenado e aumento da impermeabilização do solo, a presença de árvores, praças, parques e corredores verdes contribui para tornar a cidade mais resistente a eventos extremos, como chuvas intensas, alagamentos e ondas de calor”, observa o especialista.

Vantagem ambiental

Segundo Cutrim, a proximidade de Belém com áreas de floresta, rios, igarapés e ilhas representa uma vantagem ambiental e climática para a população, especialmente em uma cidade amazônica marcada por calor intenso, elevada umidade e forte pressão urbana. “As áreas verdes também cumprem uma função social importante, porque oferecem espaços públicos de convivência, circulação, descanso e prática de atividades físicas, especialmente para uma parte população que não tem acesso a ambientes privados de lazer ou a moradias com algum tipo de estrutura ambiental”, destaca.

De forma ampla e menos convencional, o meio ambiente pode ser compreendido como “uma realidade socioecológica construída historicamente a partir da relação entre sociedade e natureza”, explica André. “Isso significa que ele não envolve apenas os elementos naturais, como florestas, rios, solo, clima e biodiversidade, mas também as formas de produção, consumo, economia, urbanização, trabalho, moradia, saneamento e apropriação dos recursos naturais”, exemplifica.

Lugares em Belém para ter contato com a natureza

PARQUE ESTADUAL DO UTINGA

Endereço: Avenida João Paulo II, Curió-Utinga

MANGAL DAS GARÇAS

Endereço: Rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha

PARQUE DA CIDADE

Endereço: Avenida Júlio César, Val-de-Cans

BOSQUE RODRIGUES ALVES – JARDIM BOTÂNICO DA AMAZÔNIA

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 2.455, Marco

PRAÇA BATISTA CAMPOS

Endereço: Bairro Batista Campos

ILHA DE COTIJUBA

Acesso: Terminal Hidroviário de Icoaraci

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

Endereço: Avenida Magalhães Barata, 376, São Brás

COMPLEXO VER-O-RIO

Endereço: Avenida Marechal Hermes, s/n, bairro do Umarizal

ORLA DE ICOARACI

Endereço: Rua Siqueira Mendes, distrito de Icoaraci

ILHA DO COMBU

Acesso: Terminal Hidroviário Ruy Barata