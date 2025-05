Dia Mundial do Hambúrguer: sabores regionais paraenses são o grande destaque

O Dia Mundial do Hambúrguer é celebrado nesta quarta-feira (28) e os paraenses aproveitam de uma forma especial com hambúrgueres de sabores regionais. É possível encontrar lanches que contêm ingredientes como geleia de cupuaçu, charque desfiado, pesto de jambu, geleia de açaí e farofa de castanha. A criação desses pratos surge por demanda local e para atrair turistas que visitam o Pará por conta de grandes eventos.

Uma das opções que os paraenses possuem de hambúrguer com sabores regionais é o ‘CupuaCharque’, um hambúrguer de charque desfiado com geleia de cupuaçu. A ideia surgiu enquanto Renan Maciel, proprietário de uma hamburgueria localizada em São Brás, experimentava outro lanche. “Quem cria os hambúrgueres sou eu. É algo até cômico. Eu comi um dadinho de tapioca com charque por cima e geleia de cupuaçu. Achei surreal e falei ‘vou criar um hambúrguer’”, conta Renan Maciel.

O hambúrguer com a geleia de cupuaçu surgiu para participar de um festival de hambúrguer, mas foi incorporado no cardápio por conta da alta demanda. “O ‘CupuaCharque’ tem menos de um mês. Foi feito para o festival e, pela demanda, vai entrar no cardápio”, detalha o proprietário.

De início, os hambúrgueres com essa proposta regional podem assustar as pessoas, pois são feitos com ingredientes pouco vistos nesse tipo de lanche, mas o sabor costuma mudar o pensamento. “Apesar da nossa região ser muito rica em culinária, ela não é muito valorizada. Então, quando colocamos um charque e a geleia de cupuaçu, salgado e doce, a pessoa fica com receio, mas, quando prova, acha surreal o sabor“, relata Renan Maciel.

Lucas Nogueira, CEO de uma hamburgueria que fica localizada no bairro do Coqueiro, concorda com a necessidade de um convencimento inicial ser necessário para quem tem receio com os pratos novos. “Tivemos, no início, uma resistência, porém gerou uma curiosidade e, quem provou, indicou para outras pessoas. Assim, quebramos algumas barreiras”, comenta o CEO.

COP 30

Em 2025, no ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), vários estabelecimentos preparam hambúrgueres especiais para o grande evento. “Esses hambúrgueres com sabores regionais surgiram com a ideia da COP 30. Os restaurantes estão querendo elaborar comidas para atrair o público que vem conhecer a nossa região. Por isso que eu usei o charque e a geleia de jambu”, afirma Renan Maciel.

Lucas Nogueira, CEO de uma hamburgueria que fica localizada no bairro do Coqueiro, revela que a COP 30 também foi a razão para idealizar hambúrgueres com sabores típicos da região. “O motivo (de produzir hambúrgueres de sabores paraenses) foi a COP 30 e a inspiração foi a minha mãe, que sugeriu um hambúrguer de jambu”, compartilha Lucas Nogueira.

O lanche de jambu – chamado ‘El Impala’ – é composto por pesto de jambu, farofa de castanha e queijo coalho. “Eu provei um pesto de jambu e decidi fazê-lo artesanalmente. Convidei a nossa amiga chef Raissa Caminho para ajudar a desenvolver toda a harmonização do hambúrguer”, explica Lucas Nogueira.

Além desse lanche, outra novidade para a COP 30 e para quem deseja sair do comum é o hambúrguer ‘Paraense’, de charque com geleia de açaí.

Contudo, mesmo sendo uma tendência bem aceita, Renan Maciel acredita que quem não é paraense vai preferir sabores mais tradicionais. “É uma tendência (os sabores regionais) pela COP 30, mas acho que não vai ser uma culinária forte. Como a comida paraense é muito forte, como maniçoba e charque, o que vai se destacar são justamente as comidas internacionais, como o hambúrguer tradicional”, argumenta o proprietário.

Novos Hambúrgueres

Enquanto os paraenses podem aproveitar as opções existentes, as hamburguerias já idealizam outros hambúrgueres que incorporam ingredientes típicos da região paraense. “Tem outras ideias que estamos pensando em fazer pela COP 30. Estamos pensando em fazer com camarão e com peixe”, revela Renan Maciel.