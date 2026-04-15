Dia Mundial do Ciclista: data reforça a necessidade de melhorias na infraestrutura de Belém

Celebrado em 15 de abril, o Dia Mundial do Ciclista chama atenção para os benefícios do uso da bicicleta, tanto para a saúde quanto para a mobilidade urbana. Ao mesmo tempo, a data reforça a necessidade de melhorias na infraestrutura e mais segurança para quem pedala nas cidades.

Além de ser uma alternativa sustentável de transporte, o ciclismo tem ganhado cada vez mais adeptos. Para o gestor de riscos Ferdinando Belúcio, de 53 anos, a bicicleta representa qualidade de vida e bem-estar. “O ciclismo favorece o condicionamento físico, melhora a saúde mental, reduz o estresse e ainda contribui para a preservação do meio ambiente”, afirma.

Apesar dos benefícios, pedalar nas cidades ainda exige atenção. Ferdinando aponta que a convivência com veículos é um dos principais desafios. “Nós disputamos espaço com carros e motos, e como há poucas ciclovias e ciclofaixas, ficamos mais expostos ao risco de acidentes”, relata.

A falta de fiscalização também agrava a situação. Ferdinando acrescenta que os ciclistas acabam trafegando pela mesma via dos pedestres e ainda disputam espaço com animais e motociclistas. “Motos invadem ciclofaixas e carros estacionam em locais proibidos, o que aumenta a insegurança”.

Mesmo assim, ele reconhece avanços pontuais na infraestrutura. “Em alguns trechos, como na orla, já há boa sinalização e organização das vias, o que melhora bastante a segurança do ciclista”.

Os usuários concordam que ampliar a malha cicloviária e garantir o respeito às leis de trânsito são medidas essenciais para incentivar o uso da bicicleta. Investimentos em ciclovias bem sinalizadas, fiscalização mais rigorosa e campanhas de conscientização podem tornar o trânsito mais seguro para todos.

Para o Dia Mundial do Ciclismo Ferdinando espera que sejam instaladas melhores condições aos usuários, uma vez que a bicicleta faz bem à saúde, é sustentávem e melhora a mobilidade urbana.

Benefícios para o corpo e a mente

De acordo com o personal trainer Bernardo Sálvio, pedalar é uma das atividades mais completas para a saúde cardiovascular. “Com a prática regular, o coração passa a trabalhar de forma mais eficiente, há melhora da circulação sanguínea e redução da pressão arterial, além do controle do colesterol”, explica.

O exercício também fortalece diversos grupos musculares, principalmente pernas e core, o que impacta diretamente na rotina. “Isso se traduz em mais resistência física, melhor postura e menos dores no dia a dia”, destaca.

Outro ponto importante é o impacto positivo na saúde mental. A prática estimula a liberação de substâncias relacionadas ao bem-estar, ajudando a reduzir estresse, ansiedade e até sintomas de depressão.

Para iniciantes, a recomendação é começar devagar. “O ideal é pedalar de duas a três vezes por semana, entre 20 e 40 minutos, em ritmo leve a moderado”, orienta Bernardo.

Para quem quer começar a pedalar, alguns cuidados são fundamentais:

Use equipamentos de proteção, como capacete

Respeite a sinalização de trânsito

Prefira vias com ciclovias ou menor fluxo de veículos

Mantenha a bicicleta revisada

Use roupas claras ou com itens refletivos, especialmente à noite

Hidrate-se e evite pedalar em horários de sol intenso