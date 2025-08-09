Capa Jornal Amazônia
Dia Internacional dos Povos Indígenas: Parque da Cidade recebe crianças de etnias em Belém

Meninos e meninas com pais e familiares em trânsito desfrutaram de momento de convivência e lazer nesse novo ponto da Grande Belém

O Liberal
fonte

Famílias indígenas tiveram momento de convivência e lazer no Parque da Cidade, em Belém, neste sábado (9) (Foto: Jaelta Souza / Asom Sepi)

O Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado neste sábado (9), foi marcado pela presença de crianças e familiares de povos originários no Parque da Cidade, em Belém. O local também será palco da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Os indígenas que transitam pela capital do Estado participaram de uma série de atividades voltadas para convivência e lazer, organizadas por técnicos da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), em parceria com o Distrito Sanitário Indígena/Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) de Icoaraci.

Dia Internacional dos Povos Indígenas Fotos de Jaelta Souza / Ascom Sepi

Integração, lazer e valorização cultural

O encontro proporcionou um dia de diversão, integração e fortalecimento cultural para as famílias que vivem temporariamente fora de seus territórios. Crianças acompanhadas por suas mães e pais aproveitaram o parque aquático e os espaços de recreação, reafirmando, segundo a titular da Sepi, Puyr Tembé, a importância de ocupar e valorizar esses locais.

"Ao celebrar o Dia Internacional dos Povos Indígenas reafirmamos que nossa presença ancestral está viva em Belém — inclusive nos espaços urbanos. Aqui, neste Parque, compartilhamos cultura, fortalecemos nossa identidade e garantimos que nossas crianças cresçam conectadas com suas raízes. Esse também é nosso lugar", ressaltou a secretária Puyr Tembé, da Sepi.

Expressando sua satisfação pelo momento, Rute Kayapó comentou: "Foi muito bom para as crianças estarem aqui. Elas brincam, veem natureza, aprendem e ficam felizes. Obrigada ao governo e à Sepi por esse dia".

Troca de saberes e fortalecimento comunitário

Além do lazer no parque aquático, a programação incluiu rodas de conversa e dinâmicas que promoveram a interação social entre as famílias indígenas, fortalecendo vínculos comunitários e incentivando a troca de experiências.

As atividades criaram um espaço de diálogo acolhedor, onde adultos e crianças compartilharam saberes, histórias e vivências, reforçando o sentimento de pertencimento e união entre os participantes.

Reconhecimento internacional dos povos indígenas

O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reconhecer e valorizar a diversidade cultural e os direitos dos povos originários.

Palavras-chave

belém

crianças indígenas participam de programação no parque da cidade
Belém
.
