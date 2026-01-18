Dia Internacional do Riso: a arte para viver mais e melhor

Celebrado anualmente no dia 18 de janeiro, o Dia Internacional do Riso convida a refletir sobre os benefícios desse comportamento humano que, mais do que uma simples reação, pode ser uma poderosa ferramenta para promover saúde física, emocional e mental. Embora o riso seja muitas vezes visto apenas como uma manifestação de alegria, ele tem efeitos profundos no corpo e na mente, e pode ser o alicerce para a construção de relações mais saudáveis e harmoniosas.

João Rodrigues, 71 anos, e Nanci Rodrigues, 69, descobriram o riso por meio da dança. Ele são casados há 27 anos e têm a dança como um estilo de vida que ajuda a encarar até as maiores dificuldades, como as cirurgias no joelho de dona Nanci ou o susto de um infarto que exigiu cirurgia delicada em seu João.

"Se você ri, você é feliz. Se não ri, é porque já está morrendo devagar", pontua João com a sabedoria de quem encontrou na dança e no bom humor o combustível para a longevidade.

O bem-estar relatado pelo casal não é mera impressão. Segundo o psicólogo clínico Vitor de Almeida, o riso desencadeia uma verdadeira "farmácia natural" no organismo. "Quando rimos, o corpo libera substâncias como as endorfinas, ligadas ao prazer, e diminui hormônios do estresse. Isso ajuda o corpo a relaxar e fortalece até o sistema imunológico", explica o especialista.

Vitor ressalta que o riso funciona como um amortecedor para as pressões cotidianas. "Ele não resolve os problemas sozinhos, mas muda a forma como lidamos com eles, tornando as situações difíceis menos pesadas", acrescenta o psicólogo.

A dança, como prática que envolve movimento e alegria, também se torna um campo fértil para o riso e o bem-estar. Dona Nanci, costureira de 70 anos e apaixonada por dança, compartilha que a atividade é uma verdadeira fonte de felicidade. "A dança proporciona muita alegria, muita satisfação. Mesmo com várias cirurgias no joelho, eu não deixo de aproveitar a vida. Se eu ficar triste, não posso dançar. A vida é para ser vivida", diz ela, com um sorriso no rosto. Para dona Nanci, o riso pode não ser o foco da dança, mas a felicidade que ela transmite certamente leva à leveza que ela carrega em sua rotina.

Essa conexão com o agora e com o outro é um dos maiores benefícios sociais do riso. "Rir junto aproxima, facilita a conversa e cria vínculos. O riso nos traz para o momento presente e interrompe pensamentos repetitivos e preocupações constantes", pontua Vitor de Almeida.

No entanto, o psicólogo alerta para os "inimigos do riso". Nem todo riso é saudável, especialmente quando usado para encobrir sentimentos difíceis ou diminuir os outros. "Rir para esconder a dor ou evitar um contato mais profundo com os sentimentos pode ser prejudicial. O riso, quando é genuíno e respeitoso, tem um poder de cura. Mas quando é usado para mascarar o sofrimento ou como uma defesa, pode afastar as pessoas e prejudicar as relações", destaca Vitor.

Para o casal de dançarinos que já levou a cultura do Pará até o Rio de Janeiro, no programa do Luciano Huck, o plano agora é continuar espalhando essa alegria pelo mundo. Afinal, como resume seu João, rir e dançar é o que "supera as nossas dificuldades". Que neste 18 de janeiro, a lição de João e Nancy inspire mais pessoas a encararem a vida com o sorriso que ela merece.

O Dia Internacional do Riso

Este dia pretende chamar a atenção para a importância do riso, um comportamento humano que proporciona bem-estar. Rir é necessário pois causa sensação positiva.

Benefícios do riso

Reduz o estresse

Melhora o humor

Fortalece os vínculos sociais

Ajuda na saúde do corpo

Facilita o enfrentamento de situações difíceis