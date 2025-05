'Dia Internacional do Brincar': confira programações infantis nesta semana, em Belém

Comemorado na quarta-feira (28), o Dia Internacional do Brincar reúne diversas programações em Belém ao longo da semana. A data foi estabelecida em 1998 com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a importância do ato para o desenvolvimento saudável das crianças. A Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), localizada na Fundação Cultural do Pará (FCP), no bairro de Nazaré, oferecerá uma programação variada em celebração à data.

A programação na BPAV começa com uma mostra de Brinquedos Antigos, das 10h às 18h, destinada ao público a partir de 7 anos, no hall do 3º andar da FCP. Outro destaque será a Contação de Estória Brincante, realizada das 10h às 11h e das 14h às 15h, também voltada para o público a partir de 7 anos, na Brinquedoteca (3º andar da FCP).

A programação do dia finaliza com uma roda de conversa "A importância de um Museu de Brinquedos Antigos na Sociedade", das 17h às 18h, destinada ao público a partir de 16 anos, também na Brinquedoteca. Ainda em comemoração ao Dia do Brincar, o projeto “Brincar é Urgente“ levará brincadeiras de rua à passagem Santa Terezinha, no bairro da Condor, no sábado (31), a partir das 9h.

Brinquedoteca

Para além da data comemorativa, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) conta com a Brinquedoteca Joana D’arc, que funciona no Curso de Educação Física (Campus III), vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), oferecendo atividades lúdicas gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade. O espaço fica no bairro do Marco, em Belém.

A brinquedoteca é um projeto permanente de extensão universitária, com foco especial no público infantil. O espaço busca promover o brincar como fonte de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo vivências por meio de diferentes linguagens: corporal, musical, coreográfica, vocal, plástica, entre outras. Ao mesmo tempo, capacita estudantes de diversas áreas para atuarem como brinquedistas e fomenta a produção de conhecimento científico.

Entre as atividades oferecidas estão jogos cooperativos, brincadeiras populares, oficinas de expressão corporal, contação de histórias e o projeto "Fabricarte", voltado para artesanato, literatura e artes visuais. O espaço também realiza ações itinerantes em escolas e trabalha com psicomotricidade lúdica.