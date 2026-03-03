Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia Internacional da Mulher: ato contra feminicídio será realizado em Belém neste domingo (8/3)

A mobilização integra a agenda nacional de manifestações marcadas para a data em diversas cidades do país

O Liberal
fonte

Dia Internacional da Mulher: ato contra feminicídio será realizado em Belém neste domingo (8/3). (Foto: Ivan Duarte / O Liberal / Arquivo)

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, acontecerá em Belém um ato público que reivindica o combate à violência contra o gênero, com destaque para o enfrentamento ao feminicídio. A manifestação vai reunir organizações, movimentos e coletivos da capital, como parte da mobilização que integra a agenda nacional marcada para a data em diversas cidades do país. A concentração está prevista para às 8h, na Escadinha da Estação das Docas, no bairro da Campina.

Organizado pela Frente Feminista Pará, na capital paraense o ato tem o tema “Mulheres Vivas contra o Feminicídio, o Imperialismo e a Transfobia. Pela soberania dos Povos e o fim da Escala 6x1”. A mobilização também defende o fim da jornada de trabalho 6x1, considerada pelas organizadoras como prejudicial à saúde e à qualidade de vida das trabalhadoras. Outro eixo do protesto é a luta contra a transfobia e a defesa de direitos das mulheres pobres, negras, indígenas e trans.

De acordo com a organização, o ato busca chamar atenção das autoridades e da sociedade para o aumento dos casos de mortes violentas de mulheres e para o que classifica como retrocessos em direitos trabalhistas e reprodutivos.

O 8 de Março foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975 e simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho e justiça social. A expectativa é que o ato reúna participantes de diferentes segmentos da sociedade para marcar a data na capital paraense.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia Internacional da Mulher
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

CLIMA

Previsão do tempo em Belém hoje (02/03); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (02/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

02.03.26 5h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda