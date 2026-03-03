Dia Internacional da Mulher: ato contra feminicídio será realizado em Belém neste domingo (8/3)

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, acontecerá em Belém um ato público que reivindica o combate à violência contra o gênero, com destaque para o enfrentamento ao feminicídio. A manifestação vai reunir organizações, movimentos e coletivos da capital, como parte da mobilização que integra a agenda nacional marcada para a data em diversas cidades do país. A concentração está prevista para às 8h, na Escadinha da Estação das Docas, no bairro da Campina.

Organizado pela Frente Feminista Pará, na capital paraense o ato tem o tema “Mulheres Vivas contra o Feminicídio, o Imperialismo e a Transfobia. Pela soberania dos Povos e o fim da Escala 6x1”. A mobilização também defende o fim da jornada de trabalho 6x1, considerada pelas organizadoras como prejudicial à saúde e à qualidade de vida das trabalhadoras. Outro eixo do protesto é a luta contra a transfobia e a defesa de direitos das mulheres pobres, negras, indígenas e trans.

De acordo com a organização, o ato busca chamar atenção das autoridades e da sociedade para o aumento dos casos de mortes violentas de mulheres e para o que classifica como retrocessos em direitos trabalhistas e reprodutivos.

O 8 de Março foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975 e simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade de direitos, melhores condições de trabalho e justiça social. A expectativa é que o ato reúna participantes de diferentes segmentos da sociedade para marcar a data na capital paraense.