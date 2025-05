Dia Internacional da Família: escola de Belém recebe serviços de saúde e cidadania nesta sexta

Em comemoração ao Dia Internacional da Família, celebrado em 15 de maio, a Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro, localizada no bairro do Guamá, em Belém, realiza nesta sexta-feira (16) uma ação especial que inclui vacinação e serviços gratuitos voltados à saúde, bem-estar e cidadania para estudantes da escola e seus familiares. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec).

Entre os atendimentos ofertados estão testagem rápida, aferição de pressão, verificação de glicemia, orientações jurídicas sobre direitos do cidadão, além de cuidados pessoais como corte de cabelo, barba, limpeza de pele e técnicas de maquiagem.

Alunos e familiares também poderão participar de um espaço dedicado à valorização do artesanato produzido por pais e mães de alunos da escola. Para as crianças, a ação vai oferecer atividades lúdicas, com pintura, contação de histórias e sessões de cinema.

Vacinação

Durante a programação, agentes da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Guamá estarão presentes aplicando a vacinação contra gripe e covid-19. Para receber as doses, é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação.

A expectativa é de que o evento reúna entre 200 e 250 pessoas da comunidade escolar. “Queremos aproximar as famílias do ambiente escolar, mostrando que a escola é também um espaço de cuidado e cidadania”, destacou Marla Frazão, coordenadora pedagógica da instituição.

O encontro também propõe um momento de reflexão sobre o papel da família na construção de uma sociedade mais justa, saudável e solidária — valores que inspiraram a criação do Dia Internacional da Família pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)