Cemitérios públicos de Belém terão funcionamento especial no fim de semana do Dia das Mães

Neste final de semana do Dia das Mães, os cemitérios públicos de Belém funcionarão em horário especial para receber visitantes. De acordo com a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), os portões estarão abertos no sábado (10) e domingo (11) das 7h às 17h. Já os sepultamentos, nos locais que ainda realizam esse tipo de serviço, poderão ser feitos até às 13h.

A expectativa é de grande movimentação nos cemitérios da capital, por conta das homenagens tradicionais às mães já falecidas. Desde o início do ano, um cronograma de limpeza e manutenção vem sendo realizado pela Sezel, em parceria com a concessionária de limpeza pública e apoio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), garantindo a preparação adequada dos espaços.

Belém conta com nove cemitérios públicos, sob responsabilidade da Sezel após a Reforma Administrativa. Estão entre eles o Cemitério São José, no Benguí; o Cemitério Santa Izabel, no Guamá; o São Jorge, na Marambaia; o Parque Tapanã, na rodovia do Tapanã; além do Santa Izabel de Icoaraci, o São José de Mosqueiro, o São Odorico e Santa Maria, também em Mosqueiro, e o cemitério da ilha de Cotijuba.

A recomendação é que os visitantes levem água, usem protetor solar e, se possível, evitem os horários de maior calor. Em casos de dúvidas, a Sezel orienta que os familiares procurem a administração de cada cemitério.

Limpeza

Mais de 100 profissionais de limpeza pública e 100 custodiados do sistema de administração penitenciária do Pará começaram uma força-tarefa para a limpeza dos nove cemitérios da grande Belém para o dia das mães, que ocorre neste domingo (11), conforme a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

Confira os endereços dos cemitérios municipais:

• Cemitério São José – Passagem Alegre, Benguí

• Cemitério Santa Izabel (Guamá) – Av. José Bonifácio

• Cemitério São Jorge – Rua da Mata, s/n, Marambaia

• Cemitério Parque Tapanã – Rodovia do Tapanã, 1739

• Cemitério Santa Izabel (Icoaraci) – Travessa Itaboraí, Ponta Grossa

• Cemitério São José (Mosqueiro) – Travessa Pratiquara, 595, Maracajá

• Cemitério São Odorico (Mosqueiro) – Baía do Sol

• Cemitério Santa Maria (Mosqueiro) – Rua Ramal do DMER, Carananduba

• Cemitério de Cotijuba – Rua Jarbas Passarinho, s/n