Dia dos Pais: segurança no entorno dos cemitérios públicos de Belém será reforçada

A segurança das pessoas que vão aos cemitérios públicos municipais neste final de semana, para homenagear os pais já falecidos, será reforçada pela atuação da Guarda Municipal de Belém (GMB) com 40 guardas municipais dos grupamentos Operacional e Táticos distribuídos na parte interna de cada localidade. O trabalho da GMB começa no sábado (10), para atender às pessoas que antecipam as homenagens e segue no domingo (11), no Dia dos Pais, das 7h às 17h. Esse efetivo será empregado em cada um desses dias.

O objetivo é combater a criminalidade e prevenir delitos no entorno e dentro dos cemitérios. A ação conta, ainda, com o emprego de viaturas, sendo 9 carros e 12 motocicletas, que vão aumentar as rondas e pontos-base na frente dos cemitérios, nas imediações e próximo das paradas de ônibus.

Atenção especial

O inspetor Élcio Vale, chefe da divisão de Operações da GMB, explica que todos os cemitérios de Belém, Icoaraci e Mosqueiro vão receber segurança. Ainda de acordo com o inspetor, haverá atenção especial para aqueles locais que recebem maior número de pessoas.

“O cemitério Santa Izabel, no Guamá; São Jorge, na Marambaia, o cemitério do Tapanã e o Santa Isabel, de Icoaraci, vão receber um número maior de agentes da Guarda na parte interna, por conta do tamanho e da grande movimentação de pessoas. Nos outros locais a segurança estará presente com rondas e bases sempre focada na prevenção de furtos, roubos, depredação do patrimônio público, crimes contra a vida e outros delitos”, disse o chefe da DOP/GMB.