Dia dos Namorados: Casais revelam segredos para relação duradoura com lealdade e compreensão

A longevidade de um namoro é possível quando envolve carinho, confiança, diálogo, lealdade, fidelidade, compreensão e outros fatores. O que começa, muitas vezes, na “flor da juventude” e nos tempos de universidade, pode durar até a melhor idade. Neste 12 de Junho, Dia dos Namorados, esse caminho para o romance duradouro ganha ainda mais destaque. Quem explica é o psicólogo e especialista em relacionamentos Luan Sampaio, de Belém.

Uma relação amorosa emergem os conflitos psíquicos de cada um dos pares, o que aponta, em última instância, para a personalidade de ambos. Isso quer dizer que as necessidades atendidas e não atendidas fazem parte da vida psíquica de cada um dos amantes vêm à tona e são vivenciados no relacionamento amoroso do casal.

VEJA MAIS

“Os impactos positivos na saúde mental das pessoas advêm desse movimento, em que as pessoas são empaticamente compreendidas, amadas e valorizadas, reduzindo suas angústias. Além disso, os parceiros podem incentivar um ao outro a buscar seus objetivos, explorar novas oportunidades e desenvolver habilidades, o que pode ter um impacto positivo na saúde mental”, comenta o psicólogo.

Um bom vínculo possibilita a construção e reparação de danos psíquicos vividos por cada um em suas vidas pregressas. “Impactando na saúde mental do casal, a partir do momento que podem funcionar como suporte emocional um para o outro, ao proporcionar um ambiente seguro e encorajador para o amadurecimento pessoal”, acrescenta.

Amor na juventude

Isabella Oliveira, professora de dança, de 20 anos, e Everton Santana, de 19 anos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Em Belém, um exemplo de casal jovem que vive uma época de amor conciliado com os estudos é Isabella Oliveira, professora de dança, de 20 anos, e Everton Santana, jovem aprendiz, de 19 anos. Eles começaram a namorar em 2022, mas se conheceram há cerca de 1 ano, em 2021, a partir de uma amizade em comum. Mesmo com um deles indo morar em outro estado, não deixaram de se falar. Após ele retornar para Belém, o relacionamento começou, durando mais de 2 anos.

Ambos são estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e contam que por muitas vezes, diante da correria do dia a dia, acabam não se encontrando pelos corredores da universidade. Isabella destaca que, mesmo diante dos desencontros diários, sempre aproveitam cada momento juntos quando os horários se cruzam.

“As vezes, acabo sumindo por um tempão porque as coisas só vão acontecendo no dia e quando vejo já é a noite e já estou em outro local. Mas, como eu planejo bastante as coisas, acabo sempre que posso, geralmente, mando pra ele uma agenda do que tenho que fazer ai ele vai se encaixando. Assim, conseguimos encontrar um meio termo”, conta a professora de dança.

Para o Dia dos Namorados, o casal sempre costuma planejar ocasiões especiais, mas que sempre envolve um belo jantar a dois. “Eu sou extremamente planejadora então começo a pensar em algo muito tempo antes pra dar tudo certo, geralmente vemos o que nosso bolso dá no momento e gostamos muito de comer algo gostoso juntos”, destaca Isabella.

Amor na melhor idade

Carmen Ruth Pires Dominguez, psicóloga de 70 anos, e Jackson Paz Dominguez, militar da reserva de 70 anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A quadra junina é duplamente especial para o casal Carmen Ruth Pires Dominguez, psicóloga de 70 anos, e Jackson Paz Dominguez, militar da reserva de 70 anos. Uma história que começou durante uma festa junina próxima a casa onde a psicóloga morava na época.

“Nos conhecemos nessa mesma época, durante uma festa junina perto da minha casa. Começamos a namorar desde então e após 3 anos de namoro, nos casamos. Estamos casados há 47 anos e dessa união temos 3 filhas e 5 netos já”, enaltece a psicóloga.

Jackson explica que os principais segredos para a manutenção de uma relação duradoura seria, em regra, o “respeito, paciência, companheirismo, compreensão, respeitar o momento de cada um, dividir tarefas e não esquecer pequenas gentilezas”.

O casal também conta que todos os anos realizam alguma programação especial para o Dia dos Namorados, como um jantar, ou uma viagem. O que é sagrado de todos os anos, são os presentes afetivos que um recebe do outro. “Este ano ainda não tem uma programação fechada, vai depender do momento, mas a certeza que sempre celebramos como se fosse o nosso primeiro ainda”, finaliza Jackson.

*Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)