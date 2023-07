Dia dos avós: idosa que tem quase 100 anos celebra amor dos netos

O dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós, esse ser conhecido por “estragar” os filhos dos filhos com todos os mimos possíveis. Diante da data especial, a reportagem conta um pouco da história de Zulmira Joana da Silva Rodrigues, que em dezembro deste ano completará 100 anos e está na expectativa do primeiro tataraneto. Luiz Flávio de Melo Filho, 38 anos, é um dos netos de Zulmira e fala do significado e importância de sua avó na vida.

Luiz diz que sua avó significa a raiz forte da família, pela longevidade e por ser um ponto focal de união e encontro entre as diferentes gerações da família. “Em particular, para mim ela fez parte da minha criação na infância e juventude ao lado da minha mãe sendo exemplo de valores sólidos e direcionamento até a vida adulta”, pontua o neto.

Luiz diz que sua avó sempre foi muito presente em vários momentos da sua vida, de seus irmãos e primos. “Nossa casa era o ponto de encontro da família para todos os momentos. Enquanto minha mãe trabalhava ela fazia o papel de ensinar e educar tanto parte comportamental quanto na parte escolar”, recorda o neto.

Os momentos mais marcantes que ele guarda da criação da avó é de quando aprontava e era repreendido com firmeza, “sem dúvida são lições que todos os netos levam até hoje”, acrescenta.

Atualmente, a relação com a avó mudou e Luis afirma que mudou para melhor. “Ela se tornou uma companhia muito agradável para ainda tomar uma cervejinha gelada ou um vinho no almoço (com moderação) ”, garante o neto coruja.

Ele destaca que Zulmira adora conversar e contar suas histórias, que mesmo repetidas, a cada conto ficam cada vez mais animadas. “Muito legal ver também que nessa idade ela ainda se comporta como uma jovem moça, com total independência e aprontando muitas tolices também”, diz Luiz.

De família humilde e honesta, Zulmira fala com orgulho de que nunca faltou nada na sua casa e que sempre trabalhou desde cedo para o sustento da família. Viúva duas vezes, criou três filhos e o neto diz que já perdeu a conta de quantos netos e bisnetos ela tem. “Ela está na expectativa pelo primeiro "tataraneto", garante o neto.

“Minha vó irá fazer no dia 27 dezembro 100 anos. Então, é admirável o poder de adaptações que ela já passou ao longo deste tempo. Evolução cultural e tecnológica. Ela é muito lúcida e consegue desenvolver uma conversa sobre qualquer assunto. Sua principal fonte de informação, diariamente, é o jornal O Liberal impresso. É gostoso ver ela devorando o jornal todo. Lê até os classificados”, garante o neto, que fez a assinatura do jornal para a avó. E, hoje, dona Zulmira virou notícia.

Dia dos avós

No dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. A data foi escolhida pela igreja católica como uma forma de homenagear os pais de Maria e avós de Jesus, chamados de Ana e Joaquim e é comemorado como uma forma de homenagem a estes familiares considerados mais sábeis pela vasta experiência de vida

Em 2021 foi comemorado o 1.º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Essa data foi instituída pelo Papa Francisco e deverá ser comemorada todos os anos próximo do dia 26 de julho.