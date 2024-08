Dia do Soldado: Comando Militar do Norte celebra data com exposição e entrega de medalhas em Belém

Em comemoração ao Dia do Soldado, 25 de agosto, o Comando Militar do Norte (CMN) em Belém realizará duas atividades: uma cerimônia militar com condecorações na sexta-feira (23), às 9h, no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, e uma exposição aberta ao público no domingo (25), na Praça Batista Campos, das 9h às 17h. A cerimônia homenageará autoridades civis e militares por seus serviços ao Pará e ao Exército Brasileiro. Na exposição, o público poderá ver de perto Materiais de Emprego Militar, viaturas operacionais e especializadas, a Lancha Guardian, o Blindado Guarani e outros equipamentos usados pelos soldados da Amazônia.

Uma pista de cordas promete ser a atração entre as crianças. Já a Banda de Música do CMN leva ao público um repertório com clássicos paraenses e Música Popular Brasileira (MPB). A programação conta também com estandes sobre o serviço militar, formas de ingresso no Exército e atendimento básico de saúde.

Dia do Soldado

A data escolhida para celebrar o Dia do Soldado – 25 de agosto – é em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Nascido em 25 de agosto de 1803, foi um dos principais militares do país, sendo considerado patrono do Exército Brasileiro por meio do Decreto n° 51.429.

Serviço:

Cerimônia e entrega de medalhas

Data: 23/8/24

Horário: 9h

Local: 2º BIS - Almirante Barroso, nº4421 - Souza

Exposição de artigos militares e apresentação da Banda de Música

Data: 25/8/24

Horário: 9h às 17h

Local: Praça Batista Campos

Banda de Música: 10h e 16h