Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia do Psicólogo reforça importância da profissão e serviços em Belém

A data também abre espaço para refletir sobre saúde mental e qualidade de vida da população

O Liberal
fonte

Dia do Psicólogo reforça importância da profissão e serviços em Belém. (Reprodução)

Nesta quarta-feira (27) é comemorado o Dia Nacional do Psicólogo, data criada para lembrar a lei que regulamentou a profissão no Brasil, em 1962. A data também abre espaço para refletir sobre a importância desses profissionais na promoção da saúde mental e na qualidade de vida da população.

A psicóloga Carolina Fernandes Freitas, especialista em psicologia hospitalar, oncologia e cuidados paliativos, cresceu em contato com a área. Filha de psicóloga, encontrou no campo da mente humana um caminho natural desde cedo. “A psicologia evoca muita transformação e um olhar atento para a própria forma de enxergar o mundo, isso nem sempre é simples”, afirmou.

Carolina recorda o período de graduação, que dura cinco anos e abrange diversas áreas, como clínica, organizacional, escolar e saúde. “É um curso que exige bastante leitura, reflexão e, acima de tudo, abertura para o contato humano e desejo, precisar fazer sentido para que possamos seguir com a graduação e com a busca por uma psicologia democrática, ética e instrumentalizada”, disse.

Outra profissional que destaca a relevância da data é a psicóloga clínica e jurídica Caroline Cavalcante, que iniciou a carreira em 2020, em meio à pandemia. “A escolha veio desde a minha adolescência, era apaixonada por séries criminais e sempre gostei muito de estar com pessoas e me comunicar. Me formei no início de 2020, alguns dias depois que peguei a carteira do conselho, a pandemia foi decretada. Desde então, atuo como psicóloga clínica e assistente técnica na área jurídica. Nesse momento também sou professora universitária”, contou.

Desafios

Caroline destaca que a formação em psicologia é marcada por descobertas. “A graduação em psicologia é desafiadora, acabei conhecendo novas abordagens e áreas de atuação dentro da psicologia em que inicialmente o desconhecia. A psicologia nos convida e nos solicita a abranger nosso campo de visão e ter mais consciência social e política sobre as relações e nossa sociedade, assim como, também faz com que possamos refletir sobre quem somos”, afirmou.

Segundo ela, a prática da psicoterapia é uma das principais atribuições do psicólogo. “A psicoterapia é uma das práticas do psicólogo e que condiz com uma intervenção sustentada por um campo de conhecimento teórico científico, que são as abordagens e elas são fundamentadas cientificamente e embasadas pelo nosso código de Ética do psicólogo. Mas dentro da psicoterapia a gente pode trabalhar individualmente com a pessoa, casais, famílias e grupos. O grande objetivo do psicólogo, seja em qualquer espaço que ele esteja atuando nesse momento, é a promoção e manutenção de saúde”, explicou.

Ela também ressaltou as principais linhas teóricas utilizadas na área. “A psicologia também vai se subdividir em abordagens teóricas e metodológicas que condizem com a forma que cada psicólogo vai ver esse ser humano e o seu próprio manejo clínico. As abordagens mais conhecidas são análise do comportamento, a psicanálise, gestalt e abordagem centrada na pessoa”, afirmou.

Apesar dos avanços, Caroline lembra que o preconceito ainda é uma barreira. “Uma das maiores dificuldades da psicologia é esse tabu, esse preconceito em torno das pessoas que precisam de ajuda ou que querem ajuda, né? Então, pode procurar o psicólogo para auxiliar a pessoa com alguma demanda que ela esteja apresentando nesse momento ou até mesmo em prol de um olhar mais coletivo, mais social, atuando com uma comunidade específica e promovendo saúde nesses espaços”, afirmou.

Esse estigma, segundo ela, é alimentado por uma visão equivocada. “E aí o preconceito, com as pessoas que buscam psicólogo, é que a visão que elas têm é que como se a pessoa fosse fraca, como se ela não desse conta de resolver as suas situações por si própria”, declarou.

Para Caroline, a atuação do psicólogo é essencial justamente para auxiliar nesse processo. “E na verdade, o psicólogo vai ser um facilitador dentro desse processo para auxiliar com que essa pessoa, em conjunto com o psicólogo, tenha uma resolução dos seus problemas e o enfrentamento desses conflitos de uma forma mais qualitativa, mais satisfatória”, explicou.

A psicóloga também ressaltou a importância de valorizar a data comemorativa. “A necessidade de celebrar esse dia porque é um marco dentro da Psicologia em que ela foi regulamentada enquanto profissão no Brasil e aí um dos pontos importantes desse dia é que são promovidas muitas palestras, rodas de conversa, oficinas e eventos em prol da capacitação e também debates importantes sobre o nosso campo de atuação como ciência e profissão. O debate nos leva à reflexão sobre quais pontos nós podemos pensar para além do que já temos enquanto pautas consolidadas e quais grupos necessitam de um olhar mais diferenciado e de práticas especializadas”, afirmou.

Serviços de saúde mental em Belém

Em Belém, o acesso a serviços de saúde mental pode ser feito pelas unidades de saúde da Atenção Básica, que contam com apoio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e equipes multiprofissionais. Em casos mais complexos, os pacientes são encaminhados para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), composta pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Atualmente, a capital conta com:

  • 1 CAPS Álcool e Drogas;
  • 1 CAPS Infantojuvenil (CAPSi);
  • 1 CAPS Adulto 24h;
  • 1 CAPS em Mosqueiro.

Esses serviços oferecem acompanhamento interdisciplinar, avaliação, tratamento e suporte continuado. Em casos de melhora, o paciente retorna ao acompanhamento na Atenção Básica. Além disso, a população conta com três CAPS estaduais, ampliando a cobertura na Região Metropolitana. Somente em 2025, já foram realizados mais de 10 mil atendimentos com psicólogos na rede pública municipal.

Belém também dispõe de instituições parceiras, como a APAE e as clínicas-escola de universidades públicas e privadas, que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preços acessíveis, inclusive no formato online.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) está finalizando o Plano Municipal de Saúde Mental, que será apresentado ainda este ano, com a meta de ampliar, qualificar e fortalecer a rede de atenção psicossocial da capital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia do psicólogo

saúde mental

qualidade de vida
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

26.08.25 16h40

CURIOSIDADE

Além da capital paraense, quantas cidades com o nome ‘Belém’ existem no Brasil?

A nomeação da cidade não existe apenas no Pará, mas sim pelo país todo. Confira!

25.08.25 15h15

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

PETS

Conheça as regras e direitos de tutores e animais em condomínios

Em alguns casos, os conflitos podem até mesmo resultar em disputas judiciais envolvendo animais

24.08.25 9h30

ARTESANATO

Feira do Artesanato da Praça da República celebra 40 anos com bolo e música em Belém

O espaço reúne 45 barracas, apresenta uma diversidade de produtos e gera renda para os artesãos

24.08.25 14h50

TECNOLOGIA

Belém ganha novo Centro de Recondicionamento de Computadores que deve capacitar mais de mil jovens

A cerimônia de inauguração, nesta segunda-feira (25), contou com a presença dos ministros das Comunicações e do Turismo, Frederico Siqueira Filho e Celso Sabino, respectivamente

25.08.25 15h25

FIQUE ATENTO

Belém: trânsito na Rua da Marinha passa por mudança a partir desta segunda-feira (25/8)

O motivo da alteração é para o avanço das obras da Nova Rua da Marinha

25.08.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda