Dia do Psicólogo reforça importância da profissão e serviços em Belém

Nesta quarta-feira (27) é comemorado o Dia Nacional do Psicólogo, data criada para lembrar a lei que regulamentou a profissão no Brasil, em 1962. A data também abre espaço para refletir sobre a importância desses profissionais na promoção da saúde mental e na qualidade de vida da população.

A psicóloga Carolina Fernandes Freitas, especialista em psicologia hospitalar, oncologia e cuidados paliativos, cresceu em contato com a área. Filha de psicóloga, encontrou no campo da mente humana um caminho natural desde cedo. “A psicologia evoca muita transformação e um olhar atento para a própria forma de enxergar o mundo, isso nem sempre é simples”, afirmou.

Carolina recorda o período de graduação, que dura cinco anos e abrange diversas áreas, como clínica, organizacional, escolar e saúde. “É um curso que exige bastante leitura, reflexão e, acima de tudo, abertura para o contato humano e desejo, precisar fazer sentido para que possamos seguir com a graduação e com a busca por uma psicologia democrática, ética e instrumentalizada”, disse.

Outra profissional que destaca a relevância da data é a psicóloga clínica e jurídica Caroline Cavalcante, que iniciou a carreira em 2020, em meio à pandemia. “A escolha veio desde a minha adolescência, era apaixonada por séries criminais e sempre gostei muito de estar com pessoas e me comunicar. Me formei no início de 2020, alguns dias depois que peguei a carteira do conselho, a pandemia foi decretada. Desde então, atuo como psicóloga clínica e assistente técnica na área jurídica. Nesse momento também sou professora universitária”, contou.

Desafios

Caroline destaca que a formação em psicologia é marcada por descobertas. “A graduação em psicologia é desafiadora, acabei conhecendo novas abordagens e áreas de atuação dentro da psicologia em que inicialmente o desconhecia. A psicologia nos convida e nos solicita a abranger nosso campo de visão e ter mais consciência social e política sobre as relações e nossa sociedade, assim como, também faz com que possamos refletir sobre quem somos”, afirmou.

Segundo ela, a prática da psicoterapia é uma das principais atribuições do psicólogo. “A psicoterapia é uma das práticas do psicólogo e que condiz com uma intervenção sustentada por um campo de conhecimento teórico científico, que são as abordagens e elas são fundamentadas cientificamente e embasadas pelo nosso código de Ética do psicólogo. Mas dentro da psicoterapia a gente pode trabalhar individualmente com a pessoa, casais, famílias e grupos. O grande objetivo do psicólogo, seja em qualquer espaço que ele esteja atuando nesse momento, é a promoção e manutenção de saúde”, explicou.

Ela também ressaltou as principais linhas teóricas utilizadas na área. “A psicologia também vai se subdividir em abordagens teóricas e metodológicas que condizem com a forma que cada psicólogo vai ver esse ser humano e o seu próprio manejo clínico. As abordagens mais conhecidas são análise do comportamento, a psicanálise, gestalt e abordagem centrada na pessoa”, afirmou.

Apesar dos avanços, Caroline lembra que o preconceito ainda é uma barreira. “Uma das maiores dificuldades da psicologia é esse tabu, esse preconceito em torno das pessoas que precisam de ajuda ou que querem ajuda, né? Então, pode procurar o psicólogo para auxiliar a pessoa com alguma demanda que ela esteja apresentando nesse momento ou até mesmo em prol de um olhar mais coletivo, mais social, atuando com uma comunidade específica e promovendo saúde nesses espaços”, afirmou.

Esse estigma, segundo ela, é alimentado por uma visão equivocada. “E aí o preconceito, com as pessoas que buscam psicólogo, é que a visão que elas têm é que como se a pessoa fosse fraca, como se ela não desse conta de resolver as suas situações por si própria”, declarou.

Para Caroline, a atuação do psicólogo é essencial justamente para auxiliar nesse processo. “E na verdade, o psicólogo vai ser um facilitador dentro desse processo para auxiliar com que essa pessoa, em conjunto com o psicólogo, tenha uma resolução dos seus problemas e o enfrentamento desses conflitos de uma forma mais qualitativa, mais satisfatória”, explicou.

A psicóloga também ressaltou a importância de valorizar a data comemorativa. “A necessidade de celebrar esse dia porque é um marco dentro da Psicologia em que ela foi regulamentada enquanto profissão no Brasil e aí um dos pontos importantes desse dia é que são promovidas muitas palestras, rodas de conversa, oficinas e eventos em prol da capacitação e também debates importantes sobre o nosso campo de atuação como ciência e profissão. O debate nos leva à reflexão sobre quais pontos nós podemos pensar para além do que já temos enquanto pautas consolidadas e quais grupos necessitam de um olhar mais diferenciado e de práticas especializadas”, afirmou.

Serviços de saúde mental em Belém

Em Belém, o acesso a serviços de saúde mental pode ser feito pelas unidades de saúde da Atenção Básica, que contam com apoio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e equipes multiprofissionais. Em casos mais complexos, os pacientes são encaminhados para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), composta pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Atualmente, a capital conta com:

1 CAPS Álcool e Drogas;

1 CAPS Infantojuvenil (CAPSi);

1 CAPS Adulto 24h;

1 CAPS em Mosqueiro.

Esses serviços oferecem acompanhamento interdisciplinar, avaliação, tratamento e suporte continuado. Em casos de melhora, o paciente retorna ao acompanhamento na Atenção Básica. Além disso, a população conta com três CAPS estaduais, ampliando a cobertura na Região Metropolitana. Somente em 2025, já foram realizados mais de 10 mil atendimentos com psicólogos na rede pública municipal.

Belém também dispõe de instituições parceiras, como a APAE e as clínicas-escola de universidades públicas e privadas, que oferecem atendimento psicológico gratuito ou a preços acessíveis, inclusive no formato online.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) está finalizando o Plano Municipal de Saúde Mental, que será apresentado ainda este ano, com a meta de ampliar, qualificar e fortalecer a rede de atenção psicossocial da capital.