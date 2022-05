Dia do Orgulho Geek: conheça lojas, lanchonetes e outros estabelecimentos com temática nerd em Belém

Nesta quarta-feira (25), é celebrado o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como o Dia da Toalha. O momento surgiu para homenagear a obra do escritor Douglas Adams, autor da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas o orgulho geek vai além de obras literárias e está presente em filmes, objetos, vestuário e até em comidas.

Para isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou alguns estabelecimentos voltados para essa temática e que colecionam fãs em Belém. Confira:

Geek Burger - Hambúrgueria (@geekburgeroficial)

Endereço: Rua João Balbi, 1291 - Nazaré, Belém - PA, 66055-280

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta-feira: 11h às 00h

11h às 00h Sexta-feira a domingo: 11h às 02h

Burger Heroes - Hambúrgueria em Ananindeua (@burgerheroesfoodtruck)

Endereço: Travessa We Treze, 90 - Cidade Nova, Ananindeua - PA, 67130-645

Horário de funcionamento:

Quarta a Segunda-feira: 18h às 00h

JHOWGEEK - carteiras (@jhowgeek)

Loja virtual: shopee.com.br/jhowgeek?smtt=0.0.9

Moldura Geek (@moldura.geek)

Loja virtual: abre.ai/moldurageek

Trio Geek (@triogeek)

Loja virtual de artigos geek e Colecionáveis: linktr.ee/triogeek

Loja de roupas Piticas (@piticas_brasbelem)

Endereço: Avenida Cmte. Brás de Aguiar, 538A - Nazaré, Belém - PA, 66035-405

Também está disponível nos shoppings da região metropolitana: Pátio Belém, Boulevard Shopping, Shopping Metrópole Ananindeua, It Center, Shopping Bosque Grão-Pará e Castanheira.

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta-feira: 9h às 19h

9h às 19h Sábado: 9h às 17h

Loja Otaku Smash Store (@otakusmash.store)

Loja virtual: linktr.ee/otakusmash.store

Akatsuki Burgers - Hambúrgueria (@akatsukiburgers)

Somente delivery pelo número (91) 985904866

Universal Geek (@universalgeek_oficial)

Mais informações sobre localização e formas de compras pelo link: https://lkt.bio/universalgeek

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)